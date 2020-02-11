Данилко вступился за русский язык на Нацотборе Евровидения

Национальный отбор на Евровидение 2020 продолжится уже 15 февраля, в воскресенье. После первой части отбора участников в сети разгорелись споры относительно уместности русского языка на музыкальном конкурсе. Отреагировал на данный факт и известный украинский артист Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки. Исполнитель считает, что не имеет никакого значения, на каком языке поют и говорят конкурсанты.

"Это бред людей, настроенных не на созидание, а на разрушение. Я не хочу даже это обсуждать", - рассказал Андрей Данилко "Обозревателю".

Данилко считает, что стоит акцентироваться только на музыке, а не искать какие-то проблемы у участников.

"Национальный отбор – это единственна площадка в Украине, на которой можно показать новые коллективы, новых людей. Это их первые шаги. Это круто! Но нет, надо все это обоср*ть, искать какие-то проблемы, искать, какие у кого анализы, - сказал Андрей.

Отметим, что украинская писательница Лариса Ницой придерживается совсем другого мнения в отличии от Данилко. Она называет "козлами" всех тех, кто на конкурсе не то, что поет, но и разговаривает на русском языке. По словам Ницой, украинская нация должна звучать на украинском языке.