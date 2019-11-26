Данилко ушел из Х-Фактора: скандал получил продолжение

Андрей Данилко покинул Х-Фактор 10 сезон, о чем тренер вокального шоу заявил прямо в эфире 23 ноября во время 11 выпуска, ошарашив своих коллег - Игоря Кондратюка, Олю Полякову и Настю Каменских - и участников конкурса.

Андрей Данилко покинул Х-Фактор

Заявление 46-летнего создателя образа Верки Сердючки также шокировало фанатов как проекта, так и непосредственно самого Данилко. Многие из телезрителей пишут в соцсетях, что не будут смотреть Х-Фактор, если там не будет Андрея.

Организаторы прокомментировали ситуацию, которая сложилась на Х-Факторе впервые за всю историю шоу. Также в соцсетях запустили флешмоб в поддержку Данилко.

"Мы очень любим и ценим Андрея Михайловича и с уважением относимся к его решению в тренировочном лагере Х-Фактора. Но, как и наши зрители, не представляем прямые эфиры без его участия. Поэтому поддерживаем инициативу поклонников проекта и всей командой присоединяемся к флешмобу #ДанилкоПовернись, который со вчерашнего дня набирает обороты в соцсетях. В любом случае, мы вместе с участниками активно готовимся к первому прямому эфиру шоу. А что будет с категорией "Коллективы" и их наставником, станет понятно в субботу", - рассказали Styler на СТБ.

Андрей Данилко покинул Х-Фактор (фото: xfactor.stb.ua)