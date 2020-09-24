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Данилко странно заговорил о событиях 2014-го года: революцию делают расчетливые

Четверг 24 сентября 2020 14:24
Данилко странно заговорил о событиях 2014-го года: революцию делают расчетливые
Андрей Данилко прокомментировал Революцию Достоинства (фото: УНИАН)
Автор: Людмила Жукова

Украинский артист скандально прокомментировал Евромайдан

Андрей Данилко в который раз высказывается очень неоднозначно по поводу событий 2014 года в Украине. Артист, который удачно эксплуатировал образ украинской проводницы, вспомнил события 2014 года. По его мнению, в Революции Достоинства погибали романтики, а инициировали ее "расчетливые люди". Об этом он рассказал в интервью "1+1".

По словам Данилко, в 2014 году он принял решение больше не выступать в образе Верки Сердючки. Также артист отметил, что его жизнь кардинально поменялась.

"Я очень переживал и понимал, что все направлено против простых людей. А я всегда был за простых людей, потому что я — простой человек. Революцию делают не романтики, а расчетливые люди, которые преследуют свои цели. А участвуют и погибают романтики. Вот это страшно", — сказал Данилко.

Андрей Данилко рассказал о Евромайдане

Отметим, что Данилко не перестал выступать в образе Верки Сердючки в 2014 году. В сети есть упоминания о его концертах и гастролях в 2018 году. Также артист постоянно выступал на корпоративах российских звезд.

Как мы ранее писали, Геля из "СВ Шоу" рассказала, почему внезапно бросила Верку Сердючку.

Напомним, Андрей Данилко откровенно рассказал о своей болезни и лечении.

Ранее Данилко рассказал о романтических отношениях с "мамой" Сердючки.

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