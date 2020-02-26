Данилко рассказал о романтических отношениях с "мамой" Сердючки

Андрей Данилко шокировал поклонников признанием о романе с актрисой Инной Белоконь, которая играла маму Верки Сердючки. Об этом артист рассказал в интервью на программе "Слава+", которое вышло на "Люкс ФМ".

В рубрике "Соври Славе", где нужно было соврать, на вопрос о том, были ли у Андрея отношения с Белоконь, он ответил "нет". Это означало, что роман все-таки был, хотя Данилко и актриса всегда не комментировали свои отношения и свою личную жизнь в СМИ не обсуждали.

К слову, Инна Белоконь всегда участвовала в номерах Данилко, а также ездила с ним в турне, а также на Евровидение.

Сейчас Данилко вспомнил, как первый раз познакомился с Инной и описал свои впечатления.

"Наша встреча — это была полная антипатия. Я думал: "Боже, шо это?" и также думала она. Она была красавицей, а я был красавец, как Селена Гомес и Джастин Бибер. У нее была юбка-Татьянка, турецкий свитер, милировка … И я был тоже красавчик, специально одевал больше куртку, чтоб больше казаться. Потому что без нее я худой был, реально швабра", — рассказал артист.

Сейчас, по словам, Данилко, между ним и "мамой" Сердючки дружеские отношения.

Андрей Данилко рассказал о личной жизни (YouTube)

Как мы ранее писали, Данилко рассказал, как относится к выступлениям в России, а также к тем украинским звездам, которые отдают предпочтение РФ.