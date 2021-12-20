Данилко купил Rolls-Royce с салфетками и парфюмом Фредди Меркьюри: что известно

Почему Данилко вспомнил о Rolls-Royce именно сейчас?

В полуфинале шоу "Маска" ведущий проекта Владимир Остапчук перевоплотился в легендарного солиста группы Queen и решил спросить у Данилко о судьбе автомобиля, который когда-то принадлежал Фредди Меркьюри.

Владимир Остапчук в образе Фредди Меркьюри (фото: канал "Украина")

Как известно, Данилко приобрел эту машину еще в 2013 году, но, оказывается, так ни разу и не смог на ней проехать.

"Он стоит на парковке в Лондоне, уже 10-й год ушел. И меня каждый год зло берет, потому что я плачу за стоянку. Там какая-то проблема с тем, чтобы привезти его сюда. Но есть надежда, что мы все-таки это сделаем", - сказал Андрей.

По словам создателя Верки Сердючки, он планирует показать автомобиль культового британца всем украинцам.

"Мы хотим выставить Rolls-Royce Фредди Меркьюри как первый экспонат в зале "Украина", с которого начнется большая звездная экспозиция украинской эстрады. Я все-таки надеюсь, что нам это удастся и все на него посмотрят. Там в бардачке лежат его салфетки и парфюм, который я заберу себе", - признался Данилко.

Тот же Rolls-Royce Silver Shadow (фото: facebook.com/ceo.mamamusic)

Когда и за сколько Данилко купил машину Фредди Меркьюри?

Заметим, что Rolls-Royce Silver Shadow был приобретен на аукционе Coys Of Kensington.

Сумма, за которую всемирно известный украинский музыкант приобрел автомобиль, если верить британской прессе, составляет 74 600 фунтов (к тому времени - примерно 120 тысяч долларов).

Хотя начальная стоимость лота в 2013 году составляла от 9 до 11 тысяч фунтов стерлингов (таких авто с 1965 по 80-е годы было выпущено довольно много, поэтому стоимость машины достаточно демократичная).

Rolls-Royce Silver Shadow (фото: vintageracecar.com)

Это авто с трехступенчатой АКП было приобретено компанией Goose Productions Ltd, принадлежавшей Меркьюри, в сентябре 1979 года.

Вокалист Queen использовал машину до 1991 года, что было подтверждено экс-менеджером группы Джимом Бичем.

После смерти Меркьюри автомобиль был передан его сестре.

По словам экспертов, такие Rolls-Royce Silver Shadow сегодня нельзя использовать ежедневно. Скорее, это просто "доступный коллекционный автомобиль для эксплуатации 2-3 раза в год, ездить в ресторан".