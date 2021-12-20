Данилко купив Rolls-Royce з серветками та парфумом Фредді Мерк’юрі: що відомо

Чому Данилко згадав про Rolls-Royce саме зараз?

У півфіналі шоу "Маска" ведучий проєкту Володимир Остапчук перевтілився в легендарного соліста гурту Queen і вирішив запитати у Данилка про долю автомобіля, який колись належав Фредді Мерк'юрі.

Володимир Остапчук в образі Фредді Мерк'юрі (фото: канал "Україна")

Як відомо, Данилко придбав цю машину ще у 2013 році, та виявляється, так жодного разу і не зміг на ній проїхатись.

"Він стоїть на парковці у Лондоні, вже 10-й рік пішов. І мене щороку зло бере, бо я плачу за стоянку. Там якась проблема з тим, щоб привезти його сюди. Але є надія, що ми все-таки це зробимо", - сказав Андрій.

За словами творця Вєрки Сердючки, він планує показати автомобіль культового британця всім українцям.

"Ми хочемо виставити Rolls-Royce Фредді Мерк’юрі як перший експонат у залі "Україна", з якого розпочнеться велика зіркова експозиція української естради. Я все-таки сподіваюсь, що нам це вдасться і всі на нього подивляться. Там у бардачку лежать його серветки та парфум, який я заберу собі", - зізнався Данилко.

Той самий Rolls-Royce Silver Shadow (фото: facebook.com/ceo.mamamusic)

Коли і за скільки Данилко придбав машину Фредді Мерк’юрі?

Зауважимо, що Rolls-Royce Silver Shadow був придбаний Данилком на аукціоні Coys Of Kensington.

Сума, за яку всесвітньо відомий український музикант придбав автомобіль, якщо вірити британській пресі, складає 74 600 фунтів (на той час - приблизно 120 тисяч доларів).

Хоча початкова вартість лоту у 2013 році становила від 9 до 11 тисяч фунтів стерлінгів (таких авто з 1965 по 80-і роки було випущено досить багато, тому вартість машини доволі демократична).

Rolls-Royce Silver Shadow (фото: vintageracecar.com)

Це авто з триступінчастою АКП було придбане компанією Goose Productions Ltd, що належала Мерк’юрі, у вересні 1979 року.

Вокаліст Queen використав машину до 1991 року, що було підтверджено екс-менеджером гурту Джимом Бічем.

Після смерті Мерк'юрі автомобіль був переданий його сестрі.

За словами експертів, такі Rolls-Royce Silver Shadow сьогодні не можна використовувати щодня. Скоріше, це просто "доступний колекційний автомобіль для експлуатації 2-3 рази на рік, їздити до ресторану".