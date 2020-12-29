Данилко чуть не проиграл свою квартиру в центре Киева: появились детали

Украинские телезрители в скором времени станут свидетелями нового яркого шоу "Маска", которое является адаптацией The Masked Singer. Проект будет транслироваться с 16 января 2021 года на телеканале "Украина".

По сюжету четыре звездных детектива: Оля Полякова, Настя Каменских, DZIDZIO и Андрей Данилко вместе с телезрителями постараются угадать, какие знаменитости исполняют песни под различными образами. Если им очень сложно угадать человека, то замаскированные звезды дают небольшие подсказки.

Интересно, что иногда между детективами разгорались очень бурные споры, касательного того, кто же скрывается под маской. Так, Андрей Данилко даже чуть не проиграл свою квартиру на Крещатике.

Артист поспорил со своей сценической мамой, что под маской находится именно та звезда, на которую он подумал. При этом он был на 100% уверен в этом и не проиграл, иначе бы лишился своей элитной жилплощади.

Стоит отметить, что атмосфера на шоу "Маска" царила праздничная. Звездные детективы действительно очень сильно прониклись проектом. При этом Оля Полякова призналась, что поначалу ей было очень тяжело, кого-то узнать.

Она рассказала, что Андрей Данилко однажды даже звонил одной звезде и спрашивал, не она ли прячется под маской. И хотя на самом деле он угадал, но звезда не раскололась и отрицала своей участие в проекте.

О том, кто прячется под масками не знали даже режиссеры и художники-постановщики. Маски с ними не разговаривали.

Напомним Андрей Данилко откровенно рассказал о своей квартире в центре Киева и опроверг некоторые данные о жилье.

Ранее в сети появились фотографии квартиры, в которой якобы живет Андрей Данилко.