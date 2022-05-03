Данило з міста-героя Маріуполь: загинув знаменитий воїн, який захищав "Азовсталь"
У Маріуполі загинув патрульний поліцейський Данило Сафонов, який захищав місто з найперших днів вторгнення Росії в Україну. Разом з ним загинули ще двоє захисників міста-героя Маріуполя.
Що відомо про загибель Данила Сафонова – читайте нижче.
Данило Сафонов родом з Донецька - у 2014 році він виїхав до Маріуполя і вірив у те, що зможе повернутися у своє рідне місто. У Маріуполі він став спочатку військовим окремої артилерійської бригади, три роки провів в АТО.
У Маріуполі у Сафонова були родичі, тому після АТО він знову туди повернувся й у 2019 році вступив до лав патрульної поліції.
Його аккаунт "Данило з міста-героя Маріуполь"у Twitter був дуже популярний - там він розповідав про захист міста.
Данило з міста-героя Маріуполь
З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Данило Сафонов разом з іншими патрульними поліцейськими стали на захист Маріуполя. Вони об'єдналися разом з" Азовом", Нацгвардією, прикордонниками, Нацполіцією і Збройними силами в один підрозділ.
"Як нам допомогти? Ми в оточенні. Крім слів підтримки, на жаль, ніяк не допомогти. Чому я досі в місті? Тому що це моє рідне місто. Один раз я вже залишав свій будинок, другий раз не хочу, так що будемо боротися до кінця!"- зовсім недавно сказав Сафонов в інтерв'ю для Hromadske.
Данило з міста-героя Маріуполь
Він зізнався, що покинути місто можливість була, але Сафонов не уявляє, як після цього зміг би дивитися в очі своїм побратимам. Його бабуся була родом з Маріуполя – вона померла від пневмонії в укритті.
Як повідомив Hromadske керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, який знаходиться на" Азовсталі", Сафонов загинув 2 травня близько 11 години ранку.
Данило Сафонов з міста-героя Маріуполь
Він разом з двома бійцями виконував бойове завдання і потрапив під мінометний обстріл, коли вже повертався.
"Хороший, світлий юнак, робив свою роботу. Дуже любив свою дитину. Це велика трагедія для всіх. Він дуже вірив, що повернеться у свій Донецьк", - повідомив Вершинін.
Українці висловлюють співчуття рідним Данила і просять вибачення за те, що не встигли допомогти...
- Ти боровся до кінця. Спочивай з миром, Данило з міста героя Маріуполь
- Прости нас, славний воїн Данило з міста героя Маріуполь. Дякуємо тобі, спи спокійно.
- Я до останнього не хотів вірити, але тільки що повчив остаточне підтвердження і дозвіл сказати про це. Вічна пам'ять. Співчуття рідні.
- Не вірю, ні…
- На території Азовсталі в Маріуполі загинув Данило з міста героя Маріуполь. 2 травня об 11 годині разом з ним загинули ще двоє бійців: вони виконували бойове завдання і потрапили під мінометний обстріл. Вічна пам'ять тобі, Данило Сафонов.
- Данило, що ж ти не вберіг себе...про що ти думав, хто прийшов забрати тебе на небо. Сподіваюся, тобі вже не болить. Ми всі тебе не забудемо. Ти знайшов вічне життя і нашу повагу. Як і кожен захисник України, який стоїть на смерть за Україну та її народ.
- Плач, поки не закінчаться, а потім зберися з силами, потрібно робити все можливе і неможливе, щоб жити, щоб пам'ять про таких чудових людей, як Данило жила, щоб мати можливість помститися і повернути своє. Він саме за це і боровся.
- Загинув захисник Маріуполя Данило Сафонов. Він був світлим і доброю людиною. Вічна пам'ять.
- Дякую, Данило. Прости, що не врятували…
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські війська снів почали штурм"Азовсталі".
А також розповідали про те, що з "Азовсталі" 2 травня виїхала колона евакуйованих у бік Запоріжжя.