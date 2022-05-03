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Данило з міста-героя Маріуполь: загинув знаменитий воїн, який захищав "Азовсталь"

Новость на русском →
Маріуполь, Вівторок 03 травня 2022 16:00
Данило з міста-героя Маріуполь: загинув знаменитий воїн, який захищав "Азовсталь" У Маріуполі загинув знаменитий боєць, захисник Азовсталі Данило Сафонов (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Маріуполі загинув патрульний поліцейський Данило Сафонов, який захищав місто з найперших днів вторгнення Росії в Україну. Разом з ним загинули ще двоє захисників міста-героя Маріуполя.

Що відомо про загибель Данила Сафонова – читайте нижче.

Данило Сафонов родом з Донецька - у 2014 році він виїхав до Маріуполя і вірив у те, що зможе повернутися у своє рідне місто. У Маріуполі він став спочатку військовим окремої артилерійської бригади, три роки провів в АТО.

У Маріуполі у Сафонова були родичі, тому після АТО він знову туди повернувся й у 2019 році вступив до лав патрульної поліції.

Його аккаунт "Данило з міста-героя Маріуполь"у Twitter був дуже популярний - там він розповідав про захист міста.

Данило з міста-героя Маріуполь: загинув знаменитий воїн, який захищав &quot;Азовсталь&quot;

Данило з міста-героя Маріуполь

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Данило Сафонов разом з іншими патрульними поліцейськими стали на захист Маріуполя. Вони об'єдналися разом з" Азовом", Нацгвардією, прикордонниками, Нацполіцією і Збройними силами в один підрозділ.

"Як нам допомогти? Ми в оточенні. Крім слів підтримки, на жаль, ніяк не допомогти. Чому я досі в місті? Тому що це моє рідне місто. Один раз я вже залишав свій будинок, другий раз не хочу, так що будемо боротися до кінця!"- зовсім недавно сказав Сафонов в інтерв'ю для Hromadske.

Данило з міста-героя Маріуполь: загинув знаменитий воїн, який захищав &quot;Азовсталь&quot;

Данило з міста-героя Маріуполь

Він зізнався, що покинути місто можливість була, але Сафонов не уявляє, як після цього зміг би дивитися в очі своїм побратимам. Його бабуся була родом з Маріуполя – вона померла від пневмонії в укритті.

Як повідомив Hromadske керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, який знаходиться на" Азовсталі", Сафонов загинув 2 травня близько 11 години ранку.

Данило з міста-героя Маріуполь: загинув знаменитий воїн, який захищав &quot;Азовсталь&quot;

Данило Сафонов з міста-героя Маріуполь

Він разом з двома бійцями виконував бойове завдання і потрапив під мінометний обстріл, коли вже повертався.

"Хороший, світлий юнак, робив свою роботу. Дуже любив свою дитину. Це велика трагедія для всіх. Він дуже вірив, що повернеться у свій Донецьк", - повідомив Вершинін.

Українці висловлюють співчуття рідним Данила і просять вибачення за те, що не встигли допомогти...

  • Ти боровся до кінця. Спочивай з миром, Данило з міста героя Маріуполь
  • Прости нас, славний воїн Данило з міста героя Маріуполь. Дякуємо тобі, спи спокійно.
  • Я до останнього не хотів вірити, але тільки що повчив остаточне підтвердження і дозвіл сказати про це. Вічна пам'ять. Співчуття рідні.
  • Не вірю, ні…
  • На території Азовсталі в Маріуполі загинув Данило з міста героя Маріуполь. 2 травня об 11 годині разом з ним загинули ще двоє бійців: вони виконували бойове завдання і потрапили під мінометний обстріл. Вічна пам'ять тобі, Данило Сафонов.

Данило з міста-героя Маріуполь: загинув знаменитий воїн, який захищав &quot;Азовсталь&quot;

  • Данило, що ж ти не вберіг себе...про що ти думав, хто прийшов забрати тебе на небо. Сподіваюся, тобі вже не болить. Ми всі тебе не забудемо. Ти знайшов вічне життя і нашу повагу. Як і кожен захисник України, який стоїть на смерть за Україну та її народ.
  • Плач, поки не закінчаться, а потім зберися з силами, потрібно робити все можливе і неможливе, щоб жити, щоб пам'ять про таких чудових людей, як Данило жила, щоб мати можливість помститися і повернути своє. Він саме за це і боровся.
  • Загинув захисник Маріуполя Данило Сафонов. Він був світлим і доброю людиною. Вічна пам'ять.
  • Дякую, Данило. Прости, що не врятували…

Данило з міста-героя Маріуполь: загинув знаменитий воїн, який захищав &quot;Азовсталь&quot;

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські війська снів почали штурм"Азовсталі".

А також розповідали про те, що з "Азовсталі" 2 травня виїхала колона евакуйованих у бік Запоріжжя.

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