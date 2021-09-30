"Дали в морду": Чмерковский рассказал об обратной стороне популярности в Украине

Макс Чмерковский, хореограф и чемпион мира по латиноамериканским танцам, рассказал о том, что его ударили по лицу в клубе после того, как он стал первым "Холостяком" в Украине и прославился на своей родине.

Чмерковский в детстве переехал с родителями в США. Он занимался танцами, и слава за океаном к нему пришла, когда он начал танцевать со знаменитостями в проекте "Танцы со звездами". Он построил успешную карьеру и открыл в США 14 танцевальных студий в 8 штатах.

В Украине все узнали о Чмерковском после того, как он стал первым героем проекта "Холостяк". Макс признался, что украинцы, если не любят кого-то, то могут подойти и сказать это в лицо.

"Я был в каком-то клубе. Мы заходили и мне дали в морду грубо говоря. Это тоже не для меня, вот этот ажиотаж. Я не профессиональный холостяк, я профессиональный танцор", - отметил Макс.

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