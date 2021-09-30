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"Дали в пику": Чмерковський розповів про зворотний бік популярності в Україні

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Київ , Четвер 30 вересня 2021 13:22
"Дали в пику": Чмерковський розповів про зворотний бік популярності в Україні Фото: Макс Чмерковський (instagram.com/maksimc)
Автор: Роман Мирончук

Макс Чмерковський, хореограф і чемпіон світу з латиноамериканських танців, розповів про те, що його вдарили по обличчю в клубі після того, як він став першим "Холостяком" в Україні і прославився на своїй батьківщині.

Про це він зізнався у програмі "ЖВЛ"на телеканалі "1+1".

Чмерковський в дитинстві переїхав з батьками в США. Він займався танцями, і слава за океаном до нього прийшла, коли він почав танцювати зі знаменитостями в проєкті "Танці з зірками". Він побудував успішну кар'єру і відкрив у США 14 танцювальних студій у 8 штатах.

В Україні всі дізналися про Чмерковського після того, як він став першим героєм проєкту "Холостяк". Макс зізнався, що українці, якщо не люблять когось, то можуть підійти і сказати це в обличчя.

"Я був у якомусь клубі. Ми заходили і мені дали в пику грубо кажучи. Це теж не для мене, ось цей ажіотаж. Я не професійний холостяк, я професійний танцюрист", - зазначив Макс.

Макс Чмерковський розповів про зворотний бік популярності в Україні (відео: YouTube)

Нагадаємо, що зараз хореограф став суддею українського проєкту "Танці з зірками 2021". Він тимчасово переїхав у Києв і насолоджується прогулянками красивими місцями столиці. До слова, Чмерковський пройшов пішки від Хрещатика до Лаври і заявив, що любить довгі піші прогулянки.

Ми також писали про те, що на "Танцях з зірками" з'явилася нова ведуча замість Тіни Кароль, і це викликало обурення у деяких шанувальників проєкту.

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