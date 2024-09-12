"Дає відчуття безпеки": цей метод допоможе швидко вкласти дитину спати

Часто діти перед сном можуть вередувати, всіляко висловлювати невдоволення тим, що доведеться закривати очі і відпускати маму. Експерт поділилась способом, який допоможе вкласти дитину ввечері спати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Що відомо про "метод стільця"

Привчити дитину спати може бути одним із найскладніших завдань для батьків. Від м’яких методів до повного ігнорування їхніх криків, батьки часто вдаються до різноманітних методів, щоб допомогти своїм малюкам заснути.

Британський сомнолог Ешлі Хейнсворт поділилась методом, який передбачає поступове переміщення стільця з кімнати дитини, коли їй стає зручніше засинати самостійно.

"Метод стільця розроблений, щоб зменшити тривогу, яку відчувають діти, коли перед сном розлучаються з батьками", - йдеться у повідомленні.

Ви починаєте з того, що сідаєте в крісло біля ліжка дитини, адже так дитина буде відчувати себе комфортно та спокійно. Щовечора ви відсуваєте стілець трохи далі, поки врешті-решт не вийдете з кімнати.

За словами експерта, це поступове відходження допомагає дитині відчувати себе в безпеці та зміцнює її впевненість, засинати самостійно.

Чому метод дієвий

Цей метод стає популярним завдяки м’якому, але добре організованому підходу до подолання труднощів перед сном. Однак Ешлі стверджує, що ключем до цього є терпіння та послідовність.

"Це не швидке рішення, але воно виховує відчуття безпеки та рутини. Батьки повинні бути спокійними та наполегливими, оскільки діти спочатку можуть чинити опір змінам", - додала вона.

На додаток до методу експерт рекомендує робити час сну щовечора однаковим.