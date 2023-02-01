"Дає небезпечні для життя дитини поради": популярну лікарку звинувачують в шарлатанстві

Відомий київський мануальний терапевт Галина Ігнатьєва потрапила у гучний скандал. Лікарку звинувачують у шарлатанстві. Все через те, що вона дає поради, які шкодять здоров'ю дітей.

Деталі скандалу

Лікар розповів, що пост Ігнатьєвої на її сторінці в Instagram з приводу плагіоцефалії його дещо роздратував.

Він зазначив, що лікарка знову дає не просто не корисні, а напряму "небезпечні для життя дитини поради".

"В період, поки всі переміщення в просторі за малюка робите ви - змінюйте пози, в яких він лежить, користуйтесь позиціонером для безпечного сну на бочку, змінюйте сторони, попіклуйтесь про комфортну, не надто жорстку поверхню (особливо там, де дитина буває найчастіше - її дитяче ліжечко). Не потрібно вдаватись в крайнощі - достатньо знайти м'якший матрац, або м'яку накладку, яка його трохи пом’якшить або можна тонку подушку", - пише Галина Ігнатьєва.

Терапевт Галина Ігнатьєва потрапила у скандал (facebook.com/groups/ Доказові батьки)

Однак Кирейко зазначає, що так робити не можна. Матрас для дітей має бути лише жорстким, ніяких позиціонерів та подушок в ліжечку.

"Якщо ви готові ризикувати життям своєї дитини - це ваш вибір, і мабуть, дитина вам не дуже потрібна", - застерігає лікар.

Також він звернув увагу на те, що лікар Ігнатьєва часто почала використовувати вираз "Доказові методи обстеження". Однак, під цим вона має на увазі рентген, але це, як каже Кирейко, лише інструмент.

"Якщо шарлатан щось тикає у рентген, та ще й у кривий, як у лікаря Г, то це не є тим чому слід довіряти", - додав медик.

Терапевт Галина Ігнатьєва потрапила у скандал (facebook.com/groups/ Доказові батьки)

Тому він закликав фільтрувати інформацію, адже не всі хто каже слово "доказові", є реально адекватними лікарями.

Що відомо про терапевта

На своїй сторінці в Instagram Галина Ігнатьєва розповідає про здоров‘я опорно-рухового апарату дітей. Також вона активно розміщує різноманітні поради для батьків, які нібито мають допомогти їхнім дітям.

До того ж лікар проводить платні онлайн-консультації. Цікаво, що при записі на консультацію, направлення на обстеження дитині надає не лікар, а адміністратор - згідно зі скаргами.

Дописи терапевта Галини Ігнатьєвої (facebook.com/groups/ Доказові батьки)