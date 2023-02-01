"Дает опасные для жизни ребенка советы": популярного врача обвиняют в шарлатанстве

Известный киевский мануальный терапевт Галина Игнатьева попала в громкий скандал. Врача обвиняется в шарлатанстве. Все из-за того, что она дает советы, которые вредят здоровью детей.

Детали скандала

Врач рассказал, что пост Игнатьевой на ее странице в Instagram по поводу плагиоцефалии его несколько разозлил.

Он отметил, что врач снова дает не просто не полезные, а напрямую "опасные для жизни ребенка советы".

"В период, пока все перемещения в пространстве за малыша делаете вы - меняйте позы, в которых он лежит, пользуйтесь позиционером для безопасного сна на бочку, меняйте стороны, позаботьтесь о комфортной, не слишком жесткой поверхности (особенно там, где ребенок бывает чаще всего - его детская кроватка). Не нужно вдаваться в крайности - достаточно найти более мягкий матрас, или мягкую накладку, которая его немного смягчит или можно тонкую подушку", - пишет Галина Игнатьева.

Терапевт Галина Игнатьева попала в скандал (facebook.com/groups/ Доказові батьки)

Однако Кирейко отмечает, что так поступать нельзя. Матрац для детей должен быть только жестким, никаких позиционеров и подушек в кроватке.

"Если вы готовы рисковать жизнью своего ребенка - это ваш выбор, и видимо, ребенок вам не очень нужен", - предостерегает врач.

Также он обратил внимание на то, что врач Игнатьева часто начала использовать выражение "Доказательные методы обследования". Однако под этим она подразумевает рентген, но это, как говорит Кирейко, только инструмент.

"Если шарлатан что-то тычет в рентген, да еще и в кривой, как у врача Г, то это не то, чему следует доверять", - добавил медик.

Терапевт Галина Игнатьева попала в скандал (facebook.com/groups/ Доказові батьки)

Поэтому он призвал фильтровать информацию, ведь не все кто говорит слово "доказові" являются реально адекватными врачами.

Что известно о терапевте

На своей странице в Instagram Галина Игнатьева рассказывает о здоровье опорно-двигательного аппарата детей. Также она активно размещает разнообразные советы для родителей, которые должны помочь их детям.

К тому же врач проводит платные онлайн-консультации. Интересно, что при записи на консультацию, направление на обследование ребенку предоставляет не врач, а администратор - согласно жалобам.

Сообщения терапевта Галины Игнатьевой (facebook.com/groups/ Доказові батьки)