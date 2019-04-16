Дача на лето: какие цены ожидаются в этом сезоне

Дача на лето (фото: pixabay.com)

Аренда дачи на летней период пользуется большим спросом у киевлян

Дача на лето пользуется популярностью среди жителей Киева. Так, киевляне уже начали активно искать себе домики для отдыха. Риелторы отмечают, что за год цены на дачи увеличились примерно на 15%. Об этом сообщает UBR.

В среднем аренда дома обойдется в 500 долларов в месяц. За эти деньги можно арендовать дом до 200 квадратных метров и с огородом в 6 соток. Но есть варианты и подешевле.

Жители Киева готовы заплатить за дом от 3 тысяч гривен. Самые желанные варианты обходятся в 4-6 тысяч гривен. Обычно это классические дачи, где есть свет, газ и санузел в доме, но не всегда.

Чаще всего люди снимают домики на все лето, то есть на три месяца. По словам риелтора, люди уже начинают узнавать для себя различные варианты аренды. При этом, если спрос будет высоким, то цены на дома могут подняться на 30-50%.

Бывает сложно найти домик с низкой стоимостью аренды, но часто хозяева дома готовы сдать жилище за небольшие деньги, но арендаторам придется ухаживать за садом, деревьями, а также обрабатывать урожай с города.

Дача на лето (фото: pixabay.com)

Довольно часто владельцами таких дач являются люди преклонного возраста, которым самим уже сложно прополоть грядки и собрать урожай. Кроме того, владельцам домов важно, чтобы их жилище не простаивало и не привлекало, таким образом, грабителей.

Самые востребованные села – это те, которые находятся в 20-40 км от Киева. Если раньше арендаторов привлекали конкретные направления, то сейчас это уже не играет такой большой роли.

При этом традиционно самыми востребованными направлениями аренды дома являются:

Обуховское. Удобная развязка, инфраструктура развита, 15 минут до центра Киева, реки Козинка и Днепр, сосновый лес. А также в этом направлении большое количество коттеджных городков, домов с бассейном, которые тоже востребованы у более состоятельных клиентов.

Варшавское. Ирпень, Буча, Ворзель подкупают чистым воздухом и сосновым лесом.

Массив Осокорки. Днепр, также привычное место дачников.

Вышгородское. Востребован Лютеж с домами с выходом на Киевское море, Вышгород, Хотяновка, Новоселки — в сосновом лесу и в коттеджном городке, коттеджный городок Чернобылец рядом с р. Днепр.

Одесское. Вита-Почтовая, Иванковичи, поближе к лесу.

Житомирское. В коттеджных городках и в лесной зоне.

Дача на лето (фото: pixabay.com)

Арендаторов часто интересуют безопасность, близость к природе и наличие бассейна. Риелтор также отметил, что киевляне также стали активней обращать внимания и на далекие села, которые находятся на расстоянии в 60-150 км от Киева. Главное чтобы там была красивая природа.

Цены за такие дома стартуют от 3 тысяч гривен: Канев, Ржищев, Ставище, Черниговское направление, Житомирское направление, села под Белой Церковью.

Меньше всего арендаторов интересуют дома в Бортничах из-за неприятных запахов с Бортнической станции аэрации.

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