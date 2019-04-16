Дача на літо: які ціни очікуються в цьому сезоні

Дача на літо (фото: pixabay.com)

Оренда дачі на літній період користується великим попитом у киян

Дача на літо користується популярністю серед жителів Києва. Так, кияни вже почали активно шукати собі будиночки для відпочинку. Ріелтори зазначають, що за рік ціни на дачі збільшилися приблизно на 15%. Про це повідомляє UBR.

В середньому оренда будинку обійдеться в 500 доларів в місяць. За ці гроші можна орендувати будинок до 200 квадратних метрів і з городом в 6 соток. Але є варіанти і дешевше.

Мешканці Києва готові заплатити за будинок від 3 тисяч гривень. Найбільш бажані варіанти обходяться в 4-6 тисяч гривень. Зазвичай це класичні дачі, де є світло, газ і санвузол в будинку, але не завжди.

Найчастіше люди знімають будиночки на все літо, тобто на три місяці. За словами ріелтора, люди вже починають дізнаватися для себе різні варіанти оренди. При цьому, якщо попит буде високим, то ціни на будинки можуть піднятися на 30-50%.

Буває складно знайти будиночок з низькою вартістю оренди, але часто господарі будинку готові здати помешкання за невеликі гроші, але орендарям доведеться доглядати за садом, деревами, а також обробляти урожай з города.

Дача на літо (фото: pixabay.com)

Досить часто власниками таких дач є люди похилого віку, яким вже складно прополоти грядки і зібрати урожай. Крім того, власникам будинків важливо, щоб їх житло не простоювало і не приваблювало, таким чином, грабіжників.

Найбільш затребувані села – це ті, які знаходяться в 20-40 км від Києва. Якщо раніше орендарів залучали конкретні напрямки, то зараз це вже не грає такої великої ролі.

При цьому традиційно найбільш затребуваними напрямками оренди будинку є:

Обухівський. Зручна розв'язка, розвинена інфраструктура, 15 хвилин до центру Києва, річки Козинка і Дніпро, сосновий ліс. А також в цьому напрямку велику кількість котеджних містечок, будинків з басейном, які теж затребувані у більш заможних клієнтів.

Варшавський. Ірпінь, Буча, Ворзель підкуповують чистим повітрям і сосновим лісом.

Масив Осокорки. Дніпро, також звичне місце дачників.

Вишгородський. Затребуваний Лютіж з будинками з виходом на Київське море, Вишгород, Хотянівка, Новосілки — в сосновому лісі і в котеджному містечку, котеджне містечко Чорнобилець поруч з р. Дніпро.

Одеський. Віта-Поштова, Іванковичі, ближче до лісу.

Житомирський. В котеджних містечках і в лісовій зоні.

Дача на літо (фото: pixabay.com)

Орендарів часто цікавлять безпека, близькість до природи і наявність басейну. Ріелтор також зазначив, що кияни також стали активніше звертати уваги і на далекі села, які знаходяться на відстані в 60-150 км від Києва. Головне щоб там була гарна природа.

Ціни за такі будинки стартують від 3 тисяч гривень: Канів, Ржищів, Ставище, Чернігівське напрямок, Житомирський напрямок, села під Білою Церквою.

Найменше орендарів цікавлять будинку в Бортничах через неприємний запах з Бортницької станції аерації.

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