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Cтуденты под Офисом президента провели митинг: в чем причина

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Вторник 15 февраля 2022 20:09
Cтуденты под Офисом президента провели митинг: в чем причина Владимир Омелян, Сергей Квит, Инна Совсун на митинге студентов (фото: unian net)
Автор: Илона Свиридова

В центре Киева возле здания Офиса президента прошла акция студентов с требованием отставки министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 14 февраля.

"Несмотря на многочисленные письма от органов студенческого самоуправления ведущих украинских университетов премьер-министру и комитету Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, процесс отставки министра не запущен", - говорится в заявлении организаторов.

Среди прочего, по мнению организаторов протеста, министр не соответствует должности в связи с нежеланием признавать результаты выборов президента НаУКМА.

Стоит отметить, что не все разделили акцию протеста. Так, УНИАН отметил, что в момент, когда Украина переживает сильные угрозы в своей истории, и президент ежедневно общается с лидерами ведущих держав мира, данный вопрос не в приоритетах главы государства.

В свою очередь, политолог Руслан Бортник считает, что происходящее вокруг выборов в Могилянке - часть политической борьбы за кресло министра образования между украинским научным образовательным сегментом и теми силами, которые ориентированы на ультралиберальные круги западных партнеров.

Напомним, ранее акция протеста студентов Национального университета Киево-Могилянская академия прошла возле зданий Кабмина.

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