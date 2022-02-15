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Студенти під Офісом президента провели мітинг: у чому причина

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Вівторок 15 лютого 2022 20:09
Студенти під Офісом президента провели мітинг: у чому причина Володимир Омелян, Сергій Квіт, Інна Совсун на мітингу студентів (фото: unian net)
Автор: Ілона Свиридова

У центрі Києва біля будівлі Офісу президента пройшла акція студентів з вимогою відставки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна у понеділок, 14 лютого.

"Попри численні листи від органів студентського самоврядування провідних українських університетів прем'єр-міністру і комітету Верховної ради з питань освіти, науки та інновацій, процес відставки міністра не запущений", - йдеться в заяві організаторів.

Серед іншого, на думку організаторів протесту, міністр не відповідає посаді у зв'язку з небажанням визнавати результати виборів президента НаУКМА.

Варто зазначити, що не всі розділили акцію протесту. Так, УНІАН зазначив, що в момент, коли Україна переживає сильні загрози у своїй історії, і президент щодня спілкується з лідерами провідних держав світу, дане питання не в пріоритетах глави держави.

Своєю чергою, політолог Руслан Бортник вважає, що відбувається навколо виборів у Могилянці - частина політичної боротьби за крісло міністра освіти між українським науковим освітнім сегментом і тими силами, які орієнтовані на ультраліберальні кола західних партнерів.

Нагадаємо, раніше акція протесту студентів Національного університету Києво-Могилянська академія пройшла біля будівель Кабміну.

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Сергій Квіт
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