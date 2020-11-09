Климатический бренд Cooper&Hunter стал официальным партнером хоккейной команды "Сокол Киев"

Логотип C&H будет украшать форму игроков "Сокола"

Cooper&Hunter известный своей поддержкой хоккея в разных странах мира

Известный международный климатический бренд Cooper&Hunter стал официальным партнером легенды украинского хоккея - команды "Сокол Киев".

Как известно, самый именитый хоккейный клуб Украины, единственный бронзовый призер чемпионата СССР (1985 г.) в истории украинского хоккея, возобновил свою работу, летом этого года, под руководством бывшего воспитанника "Сокола", нападающего Олега Шафаренко и успешно сыграл первые поединки.

Спонсорский контракт между эксклюзивными представителями компании Cooper&Hunter в Украине и "Сокол Киев", о всесторонней поддержке команды, был подписан в Киеве, 6 ноября 2020 года, а уже на следующий день команда вышла на лед в рамках чемпионата Украинской хоккейной лиги.

В дальнейшем, логотип C&H будет украшать форму игроков "Сокола". Сейчас чемпионат проходит без присутствия фанатов, и они смогут поддержать любимую команду, просматривая ТВ и интернет-трансляцию.

"Кроме финансовых вложений, мы предполагаем достаточно большую программу популяризации хоккея и здорового образа жизни через рекламу, путем привлечения известных хоккеистов", – отметил представитель "Cooper&Hunter" в Украине Сергей Козик.

Условия спонсорства распространяются на 2020-2021 сезон, и будут пересмотрены с расширенной программой сотрудничества в следующем сезоне.

Cooper&Hunter известен своей поддержкой хоккея в разных странах мира. В частности, уже три года подряд C&H является официальным спонсором команды НХЛ Florida Panthers (США). Также Cooper&Hunter был спонсором чемпионатов мира по хоккею в разных возрастных категориях, проходивших в Украине в 2017 и 2019 годах.

Горячие эмоции и холодный лед - вот что эмоционально объединяет хоккей и компанию-производителя современного, высокотехнологичного климатического оборудования Cooper&Hunter.

Напомним, Cooper&Hunter является ведущим игроком и лидером в отрасли кондиционирования воздуха и вентиляции.

Продукция под брендом Cooper&Hunter экспортируется в более чем 50 стран мира, и компания ежегодно быстро увеличивает объемы экспорта климатического оборудования: кондиционеров, тепловых насосов, увлажнителей, осушителей, очистителей воздуха и так далее, завоевывая новых сторонников.