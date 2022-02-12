В Cloudless во время выступления в финале Нацотбора на Евровидения 2022 исчез звук

Поэтому, участники коллектива смогут снова выступить в финале. Группа еще раз на сцену выйдет после восьмого номера, чтобы перепеть. Тогда судьи и оценят выступление.

После неудачного выступления фронтмен коллектива очень переволновался и расстроился. Ведущие Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко поддержали юношу.

Во время выступления Cloudless на финале отбора к Евровидению 2022 выключился звук (instagram.com/eurovision.ua)

Добавим, что судьями Нацотбора стали певицы Тина Кароль, Джамала и член правления Общественного вещателя Ярослав Лодыгин. Также зрители смогут поддержать своих фаворитов. С одного номера голосовать можно будет лишь один раз.

Кроме того, результаты голосования зрителей (50%) добавят к судейскому (50%) и сформируют рейтинговую таблицу.