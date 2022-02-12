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В Cloudless во время выступления в финале Нацотбора на Евровидения 2022 исчез звук

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Суббота 12 февраля 2022 19:37
В Cloudless во время выступления в финале Нацотбора на Евровидения 2022 исчез звук В Cloudless на финале отбора к Евровидению 2022 выключился звук (instagram.com/cloudless.band)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве начался финал Национального отбора на Евровидение-2022. Первыми вышли на сцену участники группы Cloudless. Однако, во время выступления выключился звук.

Отмечается, что на репетиции все прошло идеально, но в финале из-за технических проблем у Cloudless выключился звук.

Поэтому, участники коллектива смогут снова выступить в финале. Группа еще раз на сцену выйдет после восьмого номера, чтобы перепеть. Тогда судьи и оценят выступление.

После неудачного выступления фронтмен коллектива очень переволновался и расстроился. Ведущие Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко поддержали юношу.

В Cloudless во время выступления в финале Нацотбора на Евровидения 2022 исчез звукВо время выступления Cloudless на финале отбора к Евровидению 2022 выключился звук (instagram.com/eurovision.ua)

Добавим, что судьями Нацотбора стали певицы Тина Кароль, Джамала и член правления Общественного вещателя Ярослав Лодыгин. Также зрители смогут поддержать своих фаворитов. С одного номера голосовать можно будет лишь один раз.

Кроме того, результаты голосования зрителей (50%) добавят к судейскому (50%) и сформируют рейтинговую таблицу.

Ранее мы сообщали, что против Alina Pash устроили пикет перед финалом Нацотбора на Евровидение 2022.

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