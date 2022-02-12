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У Cloudless під час виступу у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2022 зник звук

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Субота 12 лютого 2022 19:37
У Cloudless під час виступу у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2022 зник звук У Cloudless на фіналі відбору до Євробачення 2022 вимкнувся звук (instagram.com/cloudless.band)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві розпочався фінал Національного відбору на Євробачення-2022. Першими вийшли на сцену учасники гурту Cloudless. Однак, під час виступу вимкнувся звук.

Зазначається, що на репетиції все минуло ідеально, але у фіналі через технічні проблеми у Cloudless вимкнувся звук.

Тому, учасники колективу матимуть змогу знову виступити у фіналі. Гурт ще раз на сцену вийде після восьмого номера, щоб переспівати. Тоді судді й оцінять виступ Cloudless.

Після невдалого виступу фронтмен колективу дуже перехвилювався та засмутився. Ведучі Маша Єфросиніна та Тимур Мірошниченко підтримали юнака.

У Cloudless під час виступу у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2022 зник звукПід час виступу Cloudless на фіналі відбору до Євробачення 2022 вимкнувся звук (instagram.com/eurovision.ua)

Додамо, що суддями Нацвідбору стали співачки Тіна Кароль, Джамала та член правління Суспільного мовника Ярослав Лодигін. Також глядачі зможуть підтримати своїх фаворитів. З одного номера голосувати можна буде лише один раз.

Окрім того, результати голосування глядачів (50%) додадуть до суддівського (50%) і сформують рейтингову таблицю.

Раніше ми повідомляли, що проти Alina Pash влаштували пікет перед фіналом Нацвідбору на Євробачення 2022.

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