У Cloudless під час виступу у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2022 зник звук

У Києві розпочався фінал Національного відбору на Євробачення-2022 . Першими вийшли на сцену учасники гурту Cloudless. Однак, під час виступу вимкнувся звук.

Зазначається, що на репетиції все минуло ідеально, але у фіналі через технічні проблеми у Cloudless вимкнувся звук.

Тому, учасники колективу матимуть змогу знову виступити у фіналі. Гурт ще раз на сцену вийде після восьмого номера, щоб переспівати. Тоді судді й оцінять виступ Cloudless.

Після невдалого виступу фронтмен колективу дуже перехвилювався та засмутився. Ведучі Маша Єфросиніна та Тимур Мірошниченко підтримали юнака.

Під час виступу Cloudless на фіналі відбору до Євробачення 2022 вимкнувся звук (instagram.com/eurovision.ua)

Додамо, що суддями Нацвідбору стали співачки Тіна Кароль, Джамала та член правління Суспільного мовника Ярослав Лодигін. Також глядачі зможуть підтримати своїх фаворитів. З одного номера голосувати можна буде лише один раз.

Окрім того, результати голосування глядачів (50%) додадуть до суддівського (50%) і сформують рейтингову таблицю.