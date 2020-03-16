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Как чувствуют себя эвакуированные украинцы из Италии: новые подробности

STYLERЖизнь    16.03.2020 - 08:19
Как чувствуют себя эвакуированные украинцы из Италии: новые подробности
Украинцы из Италии прибыли домой (фото: telegram.org/OP_UA)

В аэропорт Борисполь 15 марта прибыли эвакуированные из Италии украинцы

Самолет с эвакуированными украинцами из Италии прибыл в Украину 15 марта. Борт приземлился в аэропорту Борисполь. У всех пассажиров, а их в самолете было 123 человека, коронавирус не обнаружен. Им сделали тест на COVID-19 прямо в аэропорту. Об этом на своей Facebook-странице сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Итальянские медики провели медицинский осмотр пассажиров при посадке в самолет. Было осуществлен также температурный скрининг. Непосредственно во время посадки на борт украинские медики также замеряли эвакуированным температуру тела. У всех пассажиров она была в норме. Медики Центра медицины катастроф в течение всего полета проводили медико-санитарный надзор.

По прибытии самолета в Украине в аэропорту "Борисполь" врачи-эпидемиологи сделали всем прибывшим украинцам тест на COVID-19. Все эвакуированные обязались осуществить 14-дневную самоизоляцию (на время возможного инкубационного периода).

Кстати, в Офисе президента сообщили, что за нарушение домашнего карантина предусмотрена ответственность. На самоизоляцию будут отправлены люди без симптомов острых вирусных заболеваний и с отрицательным результатом теста на COVID-19.

Напомним, 14 марта на закрытом заседании Кабмин принял решение об экстренной эвакуации украинских граждан с территории Италии.

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Новости Украины эвакуация
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