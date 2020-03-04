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Жена больного коронавирусом украинца приняла неожиданное решение

STYLERЖизнь    04.03.2020 - 08:46
Жена больного коронавирусом украинца приняла неожиданное решение
Жена больного коронавирусом приняла решение (Коллаж РБК-Украина)

Женщина согласилась на изоляцию из-за протестов соседей

Первый случай коронавируса в Украине зафиксировали 3 марта в Черновцах. 39-летний мужчина "подцепил" его на отдыхе в Италии, где был вместе со своей женой. Сейчас украинец госпитализирован, а его супруга приняла решение на обсервацию, так как соседи пары начали протестовать. Об этом рассказала заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак.

"Я с ней общалась только что. Женщина себя чувствует хорошо. Она не имеет никаких признаков вирусной инфекции", - отметила Гусак

Жена инфицированного мужчины рассказала, что не покидала квартиру и не гуляла по району, как это утверждают соседи.

"Я успела у нее уточнить, действительно ли это так. Она говорит, нет, ни разу не выходила, а четко выполняет памятку, которую ей дали при пересечении границы. Она заверила, что к ней заходил отец, но не в квартиру. Он оставлял ей еду, а она лишь забирала сумку", - сообщила Наталья Гусак.

Стоит отметить, что женщина сейчас чувствует себя хорошо и у нее нет никаких симптомов заболевания коронавирусом. У ее мужа температура 38 градусов и кашель, он находится в больнице.

Жену больного украинца забрали в обсервацию (ТСН)

Напомним, что активист Артем Жук с юмором рассказал о ситуации в Черновцах. В сети отметили, что он остроумно развил панику вокруг коронавируса в Украине.

В ООН ограничили работу сессии Комиссии по положению женщин из-за коронавируса Число зараженных коронавирусом в мире превысило 90 тыс.
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