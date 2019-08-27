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Чуть не родила в машине: в Киеве патрульные помогли роженице быстро доехать в больницу

STYLERЖизнь    27.08.2019 - 17:34
Чуть не родила в машине: в Киеве патрульные помогли роженице быстро доехать в больницу
Патрульные в Киеве помогли роженице добраться до роддома (фото: коллаж РБК-Украина)

Киевские патрульные быстро среагировали и сопроводили женщину в роддом

В пятницу, 23 августа, киевские патрульные ехали в пробках по проспекту Правды в направлении управления для пересменки, и вдруг заметили, что впереди из машины выбежала женщина и начала бежать к ним. Она сказала, что ее дочь рожает и патрульные соповодили ее в роддом. Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Полицейские сразу же помчались в направлении роддома, который находится на улице Предславинской, а за их машиной ехала женщина со своей рожающей дочерью.

Патрульные в Киеве помогли роженице добраться до роддома (видео: YouTube/Патрульна поліція Києва)

Правоохранители отметили, что дорога в роддом заняла ровно 11 минут. При этом, судя по интенсивности движения, это в пять раз быстрее, чем если бы женщина с дочерью ехали самостоятельно. Но все обошлось, и они успели.

"В любой ситуации помните: вы не одни. Мы рядом и готовы прийти вам на помощь", - говорится в сообщении патрульной полиции.

Напомним, что под Херсоном девушку на километр затянуло в море на надувном матрасе. Полицейские подняли девушку на борт катера и вернули на берег.

Ранее сообщалось о том, что в Днепре старший лейтенант Роман Александрович Варавка спас жизнь молодой девушке, у которой случился приступ эпилепсии на рабочем месте в супермаркете.

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