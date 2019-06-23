Чушь собачья: Бари Алибасов гневно отреагировал на слухи о самочувствии (видео)

Бари Алибасов, который попал в больницу из-за тяжелого химического отравления выписался из медучреждения и решил рассказать о своем самочувствии фанатам, записав соответствующее видеообращение. Об этом информирует канал Mush.

Лидер "На-На" заявил, что чувствует себя хорошо, а слухи недоброжелателей о том, что он голодает, не имеют никакого места в реальности.

"Ходят какие-то дурацкие слухи, что я голодаю. Чушь собачья! Я здоров, чувствую себя прекрасно! Ем детское питание. Вчера на ночь глядя съел полтарелки гречневой каши, что мне наконец-то пришлось по душе... Вообще у врачей получаю рекомендации по питанию. У меня прекрасно все", - прокомментировал продюсер.

Бари Алибасов рассказал о самочувствие (фото: facebook.com/breakingmash)

Напомним, что Бари Алибасов выгнал сына из дома и лишил его всех денег. Шоумен заявил, что деньги после его смерти должны достаться "добрым мирянам".

Ранее сообщалось, что Бари Алибасова могли отравить родственники его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной.

А также о том, что Бари Алибасов стал жертвой мошенников и лишился большой суммы денег.