ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Чушь собачья: Бари Алибасов гневно отреагировал на слухи о самочувствии (видео)

STYLERПерсоны    23.06.2019 - 10:59
Чушь собачья: Бари Алибасов гневно отреагировал на слухи о самочувствии (видео)
Бари Алибасов рассказал о самочувствии (фото: facebook.com/Бари Алибасов)

Бари Алибасов записал видеообращение после выписки

Бари Алибасов, который попал в больницу из-за тяжелого химического отравления выписался из медучреждения и решил рассказать о своем самочувствии фанатам, записав соответствующее видеообращение. Об этом информирует канал Mush.

Лидер "На-На" заявил, что чувствует себя хорошо, а слухи недоброжелателей о том, что он голодает, не имеют никакого места в реальности.

"Ходят какие-то дурацкие слухи, что я голодаю. Чушь собачья! Я здоров, чувствую себя прекрасно! Ем детское питание. Вчера на ночь глядя съел полтарелки гречневой каши, что мне наконец-то пришлось по душе... Вообще у врачей получаю рекомендации по питанию. У меня прекрасно все", - прокомментировал продюсер.

Бари Алибасов рассказал о самочувствие (фото: facebook.com/breakingmash)

Напомним, что Бари Алибасов выгнал сына из дома и лишил его всех денег. Шоумен заявил, что деньги после его смерти должны достаться "добрым мирянам". 

Ранее сообщалось, что Бари Алибасова могли отравить родственники его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной.

А также о том, что Бари Алибасов стал жертвой мошенников и лишился большой суммы денег.

Бари Алибасова могли отравить специально: появились новые детали Лишился лучшего друга: у Бари Алибасова новая беда
Новости Украины Бари Алибасов
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь