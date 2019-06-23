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Нісенітниця собача: Барі Алібасов гнівно відреагував на чутки про самопочуття (відео)

STYLERПерсони    23.06.2019 - 10:59
Нісенітниця собача: Барі Алібасов гнівно відреагував на чутки про самопочуття (відео)
Барі Алібасов розповів про самопочуття (фото: facebook.com/Бари Алібасов)

Барі Алібасов записав відеозвернення після виписки

Барі Алібасов, який потрапив у лікарню через важке хімічне отруєння виписався з медустанови і вирішив розповісти про своє самопочуття фанатам, записавши відповідне відеозвернення. Про це інформує канал Mush.

Лідер "На-На" заявив, що почувається добре, а чутки недоброзичливців про те, що він голодує, не мають ніякого місця в реальності.

"Ходять якісь дурні чутки, що я голодую. Нісенітниця собача! Я здоровий, відчуваю себе прекрасно! Їм дитяче харчування. Вчора на ніч дивлячись з'їв півтарілки гречаної каші, що мені нарешті довелося по душі... Взагалі у лікарів отримую рекомендації по харчуванню. У мене все чудово", - прокоментував продюсер.

Барі Алібасов розповів про самопочуття (фото: facebook.com/breakingmash)

Нагадаємо, що Барі Алібасов вигнав сина з дому і позбавив його всіх грошей. Шоумен заявив, що гроші після його смерті повинні дістатися "добрим мирянам".

Раніше повідомлялося, що Барі Алібасова могли отруїти родичі його дружини Лідії Федосєєвої-Шукшиної.

А також про те, що Барі Алібасов став жертвою шахраїв і позбувся великої суми грошей.

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