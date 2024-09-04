Чума 21 сторіччя: що таке мікропластик і чим він дуже небезпечний

Чи чули про мікропластик? Якщо ні, то вас може вразити наступна інформація. Чи знаєте ви, що нас усюди оточують пластикові відходи, які здатні накопичуватися в організмі та завдавати йому великої шкоди?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про те, що таке мікропластик та як він впливаю на людей та екологію.

Що таке мікропластик і чим він небезпечний?

Мікропластик - це крихітні частинки пластику, що потрапляють у навколишнє середовище і, на жаль, стають невіддільною частиною нашого життя. Уявіть: ці невидимі вороги можуть ховатися у вашій їжі, напоях і навіть повітрі, яким ви дихаєте.

Хоча дослідження ще тривають, вже зараз відомо, що мікропластик може накопичувати токсичні речовини, які загрожують нашому здоров’ю. Якщо ви регулярно їсте рибу або морепродукти, можливо, ви щороку споживаєте тисячі мікропластикових частинок! І це лише початок.

Звідки береться мікропластик?

Здається, мікропластик всюди, але звідки він бере свій початок? Виявляється, у кожній дрібниці, яку ми щодня використовуємо, може ховатися джерело мікропластику:

Пластикові вироби. Пляшки, пакети та інші предмети з пластику з часом розпадаються на крихітні частинки.

Пляшки, пакети та інші предмети з пластику з часом розпадаються на крихітні частинки. Синтетичний одяг. Кожного разу, коли ви перете одяг з поліестеру, у воду потрапляють мікроволокна, які важко відфільтрувати.

Кожного разу, коли ви перете одяг з поліестеру, у воду потрапляють мікроволокна, які важко відфільтрувати. Косметика. Деякі скраби та зубні пасти містять мікропластик, який додається для кращого очищення, але залишається у воді після змивання.

Деякі скраби та зубні пасти містять мікропластик, який додається для кращого очищення, але залишається у воді після змивання. Вологі серветки. Вони здаються зручними, але їх основа - синтетичні волокна, що також сприяють поширенню мікропластику.

Мікропластик проникає у природу непомітно, але його присутність вже має серйозні наслідки для навколишнього середовища і нашого здоров’я.

Мікропластик в осаді річок (фото: Вікіпедія)

Вплив мікропластику на здоров’я

Мікропластик не просто проникає в наш організм - він може залишатися в ньому на довгий час, створюючи загрозу для здоров’я.

Уявіть, що ці частинки можуть пошкоджувати органи та вивільняти токсини, які змінюють гормональний фон, знижують репродуктивну функцію та навіть підвищують ризик виникнення ракових захворювань.

Проковтнуті частинки мікропластику можуть завдати серйозної шкоди організму, проникаючи в органи і виділяючи небезпечні хімічні речовини, такі як бісфенол А (БФА) та пестициди. Ось основні види шкоди, які вони можуть завдати:

Гормональні порушення. Бісфенол А, через свою структурну схожість з естрогеном, порушує гормональний фон, що може призвести до розвитку різних захворювань, включаючи рак молочних залоз та простати.

Пошкодження репродуктивної системи. БФА негативно впливає на репродуктивну систему, сприяючи розвитку безпліддя, деформацій ДНК у сперматозоїдах та інших репродуктивних порушень.

Порушення роботи мозку. Вплив БФА асоціюється з порушеннями розвитку мозку, включаючи затримку розвитку та підвищений ризик аутизму.

Ризик онкологічних захворювань. Мікропластик і хімічні речовини, які він виділяє, можуть сприяти розвитку різних видів раку, включаючи рак яєчок та молочних залоз.

Як запобігти потраплянню мікропластику в організм?

Ми не можемо повністю уникнути мікропластику, але можемо значно зменшити його вплив.

Почніть з малого: відмовтеся від одноразових пластикових предметів і обирайте багаторазові альтернативи. Звертайте увагу на склад косметики - шукайте засоби без мікропластику.

Для прання синтетичних тканин можна використовувати спеціальні мішечки, які затримують мікроволокна. А ще - пийте воду зі скляних пляшок і уникайте підігріву їжі в пластику.