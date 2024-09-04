Чума 21 века: что такое микропластик и чем он очень опасен

Слышали ли о микропластике? Если нет, вас может поразить следующая информация. Знаете ли вы, что нас повсюду окружают пластиковые отходы, способные накапливаться в организме и наносить ему большой вред?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, что такое микропластик и как он влияет на людей и экологию.

Что такое микропластик и чем он опасен?

Микропластик - это крошечные частицы пластика, попадающие в окружающую среду и, к сожалению, стающие неотделимой частью нашей жизни. Представьте: эти невидимые враги могут прятаться в вашей пище, напитках и даже воздухе, которым вы дышите.

Хотя исследования еще продолжаются, уже сейчас известно, что микропластик может накапливать токсичные вещества, угрожающие нашему здоровью. Если вы регулярно едите рыбу или морепродукты, возможно, вы ежегодно употребляете в пищу тысячи микропластиковых частиц! И это только начало.

Откуда берется микропластик?

Казалось бы, микропластик повсюду, но откуда он берет свое начало? Оказывается, в каждой мелочи, которую мы ежедневно используем, может скрываться источник микропластика:

Пластиковые изделия. Бутылки, пакеты и другие предметы из пластика со временем распадаются на крохотные частицы.

Бутылки, пакеты и другие предметы из пластика со временем распадаются на крохотные частицы. Синтетические одежды. Каждый раз, когда вы стираете одежду из полиэстера, в воду попадают микроволокна, которые трудно отфильтровать.

Каждый раз, когда вы стираете одежду из полиэстера, в воду попадают микроволокна, которые трудно отфильтровать. Косметика. Некоторые скрабы и зубные пасты содержат микропластик, который добавляется для лучшего очищения, но остается в воде после смывания.

Некоторые скрабы и зубные пасты содержат микропластик, который добавляется для лучшего очищения, но остается в воде после смывания. Влажные салфетки. Они кажутся удобными, но их основа - синтетические волокна, также способствующие распространению микропластика.

Микропластик проникает в природу незаметно, но его наличие уже имеет серьезные последствия для окружающей среды и нашего здоровья.

Микропластик в осадке рек (фото: Википедия)

Влияние микропластика на здоровье

Микропластик не просто проникает в наш организм - он может оставаться в нем на долгое время, создавая угрозу для здоровья.

Представьте, что эти частицы могут повреждать органы и высвобождать токсины, которые изменяют гормональный фон, снижают репродуктивную функцию и повышают риск возникновения раковых заболеваний.

Проглоченные частицы микропластика могут причинить серьезный вред организму, проникая в органы и выделяя опасные химические вещества, такие как бисфенол А (БФА) и пестициды. Вот основные виды вреда, которые они могут причинить:

Гормональные нарушения. Бисфенол А, в силу своей структурной схожести с эстрогеном, нарушает гормональный фон, что может привести к развитию различных заболеваний, включая рак молочных желез и простаты.

Повреждение репродуктивной системы. БФА оказывает негативное влияние на репродуктивную систему, способствуя развитию бесплодия, деформаций ДНК в сперматозоидах и других репродуктивных нарушений.

Нарушение работы мозга. Воздействие БФА ассоциируется с нарушениями развития мозга, включая задержку развития и повышенный риск аутизма.

Риск онкологических болезней. Микропластик и выделяемые им химические вещества могут способствовать развитию различных видов рака, включая рак яичек и молочных желез.

Как предотвратить попадание микропластика в организм?

Мы не можем полностью избежать микропластика, но можем значительно снизить его влияние.

Начните с малого: откажитесь от одноразовых пластиковых предметов и выбирайте многократные альтернативы. Обращайте внимание на состав косметики – ищите средства без микропластика.

Для стирки синтетических тканей можно использовать специальные мешочки, задерживающие микроволокна. А еще - пейте воду из стеклянных бутылок и избегайте подогрева пищи в пластике.