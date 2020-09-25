В Чугуеве самолет с курсантами и офицерами рухнул возле жилых домов: видео страшного ЧП

В Чугуеве произошла авиакатастрофа - упал и загорелся военный самолет. ЧП в пятницу, 25 сентября, произошло вечером. Есть погибшие.

Как проинформировали в МВД Украины в Facebook, упал самолет АН-26 ВСУ воинской части А 4104.

В сети появилось видео с места происшествия.

На борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных сил имени И. Кожедуба, которые осуществляли учебный полет.

По словам заместителя главы МВД Украины, на борту Ан-26 находилось 28 человек: 7 членов экипажа и 21 курсант.

По словам директора Центра медицины катастроф Виктора Забашту, "скорая" увезла двух пострадавших, на теле которых были ужасные ожоги - более 90%.

В пресс-службе Командования Воздушных Сил ВСУ сообщили, что в результате авиакатастрофы есть погибшие.

Самолета Ан-26 (б/н 76) Воздушных Сил ВСУ разбился при заходе на посадку.

"Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины. Есть погибшие и травмированные. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

В МВД заявили, что число погибших выросло до 20. Двое - тяжело ранены.

На месте происшествия вели прямую трансляцию.

Видео: В Чугуеве произошла страшная авиакатастрофа

Пока неизвестно, что стало причиной катастрофы.

После того, как пожар потушили, на место выехало руководство СБУ, прокуратуры и глава Харьковской ОГА.

Видео: В Чугуеве упал самолет с военными и загорелся

В пабликах сообщают о взрывах, которые слышны около места ЧП.

Также люди пишут в комментариях в сети, что самолет упал недалеко от жилых домов - всего в 100-200 метрах от них. Стало известно, что авиакатастрофа произошла возле от аэродрома около Ростовской трассы.

Видео: В Чугуеве упал самолет с курсантами и офицерами

Ранее сообщалось, что под Житомиром разбился дельтаплан, и в результате происшествия были жертвы.

Напомним, в середине июля под Киевом упал легкомоторный самолет, в салоне находились два человека, они не пострадали.