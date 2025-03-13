"Чує лише мене": дружина Усика пояснила, чому завжди присутня на боях чоловіка

"Йому потрібно, щоб я була", - зазначила Катерина.

Вона пригадала ситуацію, коли її чоловік мав виходити на ринг проти Тайсона Ф'юрі. Тоді дружина Усика була вагітною, чекала на донечку Марію. Згодом бій перенесли, і тому обраниця боксера "встигла" народити. Але вона не хотіла їхати на бій, адже їхня донька була дуже маленькою.

"Я кажу: "Саня, дивись, я народила, за 10 днів повинен бути бій, як я залишу дитину? Це Саудівська Аравія, я після пологів"... А він каже: "Ти їдеш, все", - розповіла Катя.

Втім, тоді їй не довелося їхати, адже бій знову перенесли. І це, зазначає дружина Усика, "зіграло на руку". Вже потім, коли доньці було 3 місяці, Катерина залишила її в Україні з нянею та старшою донькою, а сама вирушила підтримувати чоловіка на ринзі.

Обраниця боксера визнає, що для її коханого дуже важливо, аби вона була на його боях. На ринзі Усик чує лише голос дружини, коли вона його підтримує.

"Це дуже для мене виснажливо, бо мені треба щось казати, щось йому щось йому кричати. І він чує насправді лише мене і все. Ну, може, десь тренера ще. Але йому дуже важливо, щоб я була. Може я там як талісман, я про це думала. У нас навіть ніколи не доходило до того, що може я не поїду. Ну ось тільки коли я народила Машу", - зазначила Катерина.

Родина Усика - що відомо

Олександр та Катерина одружилися у 2009 році. Спочатку пара жила в Сімферополі, після 2014 року, коли РФ окупувала Крим, вони переїхали під Київ. Там вони оселилися у Ворзелі, у великому будинку, в якому після 24 лютого 2022 року якийсь час перебували росіяни.

Діти Усиків:

15-річна Єлизавета

11-річний Кирило

9-річний Михайло

1-річна Марія.

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