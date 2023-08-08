Чудова заправка для розсольника, вінегрету та інших страв: готуємо з огірків, що переросли

Якщо у вас набралася повна миска огірків, що переросли, не поспішайте засмучуватися. Їх також можна пустити на чудову заправку на зиму. Баночка таких огірків відмінно підійде в зимовий час для приготування розсольника, овочевого салату та вінегрету.
Як зробити таку заправку - читайте у матеріалі нижче.
Помийте овочі та наріжте їх кубиками, як для салату. Очищати шкірку не потрібно. У чисті та сухі банки об'ємом 0,5 літра покладіть по листочку хрону, парасольку кропу, половинку лаврового листка, один зубчик часнику. Додайте по одній горошині запашного перцю та по 5 горошин чорного перцю.
Далі розкладіть у банки нарізані огірки. Поставте на вогонь велику каструлю з водою і доведіть до кипіння. Окропом залийте банки з огірками до верху, прикрийте стерилізованими кришками та залиште на 20 хвилин.
Потім всю воду злийте та додайте спеції. На кожний літр води додайте: 3 ст. ложки солі з верхом, 3 ст. ложки цукру без верху та 70 мл оцту. Спочатку у воду додайте сіль та цукор, доведіть до кипіння, потім влийте оцет, знову доведіть до кипіння. А потім зніміть воду з вогню.
Готовим гарячим маринадом залийте огірки аж до верху. Закрутіть кришками. Банки переверніть, накрийте теплою ковдрою та залиште на добу.
Готові банки можна зберігати у звичайній шафі. Використовувати можна для будь-яких салатів, розсольника або інших страв, де в рецепті вказані солоні огірки.
До речі, раніше ми розповідали про те, як приготувати бюджетну та смачну заправку для борщу на зиму.
А також ми давали найпростіший спосіб засолювання сала у банку.