Только чудо спасло нас: стало известно, как Григория Чапкиса ранее чуть не взорвали

В то время ансамбль Вирского должен был вылетать на гастроли в Канаду из США, но неизвестные подложили взрывчатку в багаж. К сожалению, из вещей ничего не уцелело, но никто из людей не пострадал.

"Только чудо спасло нас. Из-за страшной пурги авиарейс отменили, и мы поехали автобусами. Реквизит же был отправлен фурами на несколько часов раньше. В пути он взорвался. Мы остались без костюмов и музыкальных инструментов. Как сейчас помню, артисты копались в пепле в надежде, что хоть что-нибудь уцелело. Но об этом не было и речи. Я нашел лишь фрагмент буклета с фотографией Вирского. Отряхнув с портрета пепел, поместил его в рамочку и принес Вирскому: "Пал Палыч, вы восстали из пепла", — вспоминал Чапкис.

Также известный танцор вспоминал о своей последней любви девушке по имени Людмила. Первый раз они увиделись в магазине, когда он закашлялся, она предложила ему конфету от кашля и сказала, что станет легче. Его очень тронули эти слова и нежность девушки.

"Признаться, мне уже давно никто ничего подобного не говорил — не заботился, не спрашивал, как себя чувствую. И вдруг чужой человек интересуется! Я говорю: "Спасибо, вы меня тронули своим вниманием". Мы разговорились. Предложил встретиться, пригласил ее на чашечку кофе. Это было начало нашей истории. Мы стали обедать вместе, не строя при этом никаких планов. А потом почувствовал, что мне ее не хватает. Я потянулся к ней, она — ко мне. И вот я опять думаю о том, кто это счастье прислал мне? Откуда? Что, я искал ее или она меня?" - вспоминал Чапкис.