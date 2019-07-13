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Чудеса Укрзализныци: что делают проводники за 50 гривен (фото)

STYLERЖизнь    13.07.2019 - 16:45
Чудеса Укрзализныци: что делают проводники за 50 гривен (фото)
Фото: Иллюстративное фото (facebook com dpuzshk)

На фото видно, что в вагоне полно людей

Укрзализныця продолжает разочаровывать своим сервисом. На этот раз отличились работники поезда - проводники. Они за 50 гривен с человека пускают в вагон людей ехать стоя, хотя состав для этого не предназначен. Об этом нарушении сообщил Сергей Салий на странице в Facebook Общественного контроля Укрзализныци.

Он также опубликовал фото, на котором изображен данный факт.

"Обожаю проводников Укрзализныци. Лето, жара, кондиционеров нет и полный вагон людей. Это тот поезд, где вообще отсутствуют стоячие места, но 50 гривен проводнику творят чудеса", - написал Сергей.

Чудеса Укрзализныци: что делают проводники за 50 гривен (фото)Чудеса Укрзализныци: что делают проводники за 50 гривен (фото)Чудеса Укрзализныци: что делают проводники за 50 гривен (фото)Фото: Люди в электричке (facebook.com/publiccontrolUZ)

В комментариях пользователи предположили, что люди едут стоя потому, что не хватает билетов на электрички или самих поездов. Также подписчики отметили, что благодарны проводникам за то, что те берут "зайцев", так как людям нужно ехать, а поездов на всех не хватает.

  • А может потому едут стоя, потому что не хватает билетов? Попробуйте на утро субботы купить билет из Киева в Шостку. Есть несколько свободных мест в вагонах 1 класса по 270 гривен. Для большинства людей это очень дорого. Почему бы не добавить вагонов 2 класса, или даже 3? Тогда не было такой проблемы. Но действительно лучше обвинить проводников во всем.
  • Не хватает или билетов, или поездов ... Я из Полтавы в сторону Одессы на 59-ый поезд сутки не мог взять билеты, простоял целый день на Южном вокзале, а по мониторам одни люксы свободные по 700 грн за 7-часовой ночной переезд ... И знаете, что общественный контроль УЗ? 200 грн творят чудеса и я благодарен за это проводникам!
  • Сейчас в каждом поезде можно ехать зайцем. Всегда, когда нет билетов. В таких случаях только спасибо руководителям, если перевозчик не может удовлетворить имеющийся спрос. Или не может никак изменить систему вроде европейского билета с резервацией или без нее. Поэтому в изложенном фото не вижу никакой проблемы. Дальше будет еще хуже из-за изношенности подвижного состава и чрезвычайно малые объемы его обновления.

Чудеса Укрзализныци: что делают проводники за 50 гривен (фото)Скриншот комментариев (facebook.com/publiccontrolUZ)

Как мы ранее писали, Укрзализныця попала в скандал из-за ужасающих условий в плацкартном вагоне поезда Бердянск – Запорожье. Блогер рассказал и показал на видео то, как люди ежедневно преодолевают этот путь в абсолютно адских условиях.

Ранее мы писали, что Укрзализныця угодила в очередной скандал из-за инцидента с окном в вагоне поезда, которое упало на ребенка. К счастью, мальчика удалось вовремя выхватить из-под осколков и железа, и он отделался небольшой царапиной и испугом.

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