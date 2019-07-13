Чудеса Укрзализныци: что делают проводники за 50 гривен (фото)

На фото видно, что в вагоне полно людей
Укрзализныця продолжает разочаровывать своим сервисом. На этот раз отличились работники поезда - проводники. Они за 50 гривен с человека пускают в вагон людей ехать стоя, хотя состав для этого не предназначен. Об этом нарушении сообщил Сергей Салий на странице в Facebook Общественного контроля Укрзализныци.
Он также опубликовал фото, на котором изображен данный факт.
"Обожаю проводников Укрзализныци. Лето, жара, кондиционеров нет и полный вагон людей. Это тот поезд, где вообще отсутствуют стоячие места, но 50 гривен проводнику творят чудеса", - написал Сергей.
Фото: Люди в электричке (facebook.com/publiccontrolUZ)
В комментариях пользователи предположили, что люди едут стоя потому, что не хватает билетов на электрички или самих поездов. Также подписчики отметили, что благодарны проводникам за то, что те берут "зайцев", так как людям нужно ехать, а поездов на всех не хватает.
Скриншот комментариев (facebook.com/publiccontrolUZ)
Как мы ранее писали, Укрзализныця попала в скандал из-за ужасающих условий в плацкартном вагоне поезда Бердянск – Запорожье. Блогер рассказал и показал на видео то, как люди ежедневно преодолевают этот путь в абсолютно адских условиях.
Ранее мы писали, что Укрзализныця угодила в очередной скандал из-за инцидента с окном в вагоне поезда, которое упало на ребенка. К счастью, мальчика удалось вовремя выхватить из-под осколков и железа, и он отделался небольшой царапиной и испугом.