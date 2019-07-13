Чудеса Укрзалізниці: що роблять провідники за 50 гривень (фото)

На фото видно, що у вагоні повно людей
Укрзалізниця продовжує розчаровувати своїм сервісом. На цей раз відзначилися працівники потягу - провідники. Вони за 50 гривень з людини пускають у вагон людей їхати стоячи, хоча склад для цього не призначений. Про це порушення повідомив Сергій Салій на сторінці в Facebook Громадського контролю Укрзалізниці.
Він також опублікував фото, на якому зображений даний факт.
"Обожнюю провідників Укрзалізниці. Літо, спека, немає кондиціонерів і повний вагон людей. Це той потяг, де взагалі відсутні стоячі місця, але 50 гривень провіднику творять дива", - написав Сергій.
Фото: Люди в електричці (facebook.com/publiccontrolUZ)
У коментарях користувачі припустили, що люди їдуть стоячи тому, що не вистачає квитків на електрички або самих поїздів. Також підписники відзначили, що вдячні провідникам за те, що ті беруть "зайців", оскільки людям потрібно їхати, а поїздів на всіх не вистачає.
Скріншот коментарів (facebook.com/publiccontrolUZ)
Як ми раніше писали, Укрзалізниця потрапила в скандал через жахлививі умови у плацкартному вагоні поїзда Бердянськ – Запоріжжя. Блогер розповів і показав на відео те, як люди щодня долають цей шлях в абсолютно пекельних умовах.
Раніше ми писали, що Укрзалізниця потрапила у черговий скандал через інцидент з вікном у вагоні поїзда, яке впало на дитину. На щастя, хлопчика вдалося вчасно вихопити з-під уламків і заліза, і він відбувся невеликою подряпиною і переляком.