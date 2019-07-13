Чудеса Укрзалізниці: що роблять провідники за 50 гривень (фото)

Фото: Ілюстративне фото (facebook com dpuzshk)

На фото видно, що у вагоні повно людей

Укрзалізниця продовжує розчаровувати своїм сервісом. На цей раз відзначилися працівники потягу - провідники. Вони за 50 гривень з людини пускають у вагон людей їхати стоячи, хоча склад для цього не призначений. Про це порушення повідомив Сергій Салій на сторінці в Facebook Громадського контролю Укрзалізниці.

Він також опублікував фото, на якому зображений даний факт.

"Обожнюю провідників Укрзалізниці. Літо, спека, немає кондиціонерів і повний вагон людей. Це той потяг, де взагалі відсутні стоячі місця, але 50 гривень провіднику творять дива", - написав Сергій.

Фото: Люди в електричці (facebook.com/publiccontrolUZ)

У коментарях користувачі припустили, що люди їдуть стоячи тому, що не вистачає квитків на електрички або самих поїздів. Також підписники відзначили, що вдячні провідникам за те, що ті беруть "зайців", оскільки людям потрібно їхати, а поїздів на всіх не вистачає.

А може тому їдуть стоячи, бо не вистачає квитків? Спробуйте на ранок суботи купити квиток з Києва до Шостки. Є декілька вільних місць у вагонах 1 класу по 270 гривень. Для більшості людей це дуже дорого. Чому б не додати вагонів 2 класу, або навіть 3? Тоді б не було такої проблеми. Але дійсно краще звинуватити провідників в усьому.

Не вистачає або квитків, або потягів... я з Полтави у бік Одеси на 59й потяг добу не міг взяти квитки, простояв цілий день на Південному вокзалі, а по моніторах одні люкси вільні по 700 грн за 7 -годинний нічний переїзд... і знаєте млть що, громадський контроль УЗ? 200 грн творять дива і я вдячний за це провідникам!

Тсю, зараз в кожному потязі можна їхати зайцем. Завжди, коли немає квитків. Я в таких випадках тільки дякую провідникам, якщо перевізник не може задовольнити наявний попит. Або не може ніяк змінити систему на кшталт європейського квитка з резервацією чи без неї. Тому в викладеному фото не бачу жодної проблеми. Далі буде ще гірше через зношеність рухомого складу і надзвичайно малі об'єми його оновлення.

Скріншот коментарів (facebook.com/publiccontrolUZ)

Як ми раніше писали, Укрзалізниця потрапила в скандал через жахлививі умови у плацкартному вагоні поїзда Бердянськ – Запоріжжя. Блогер розповів і показав на відео те, як люди щодня долають цей шлях в абсолютно пекельних умовах.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця потрапила у черговий скандал через інцидент з вікном у вагоні поїзда, яке впало на дитину. На щастя, хлопчика вдалося вчасно вихопити з-під уламків і заліза, і він відбувся невеликою подряпиною і переляком.