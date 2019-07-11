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Чуда не произошло: девушка, которую поджег жених в Запорожье, скончалась в больнице

STYLERЖизнь    11.07.2019 - 09:21
Чуда не произошло: девушка, которую поджег жених в Запорожье, скончалась в больнице
Девушка из Запорожья, которую поджег жених, умерла (Коллаж РБК-Украина)

У Анастасии Ковалевой дважды была остановка сердца

Анастасия Ковалева, молодая жительница Запорожья, которую облил бензином и поджег ее бойфренд, скончалась в больнице в среду, 10 июля. Об этом сообщил Андрей Лукин, волонтер, который помогал родителям собирать средства на спасение девушки.

По словам врачей, у Анастасии Ковалевой остановилось сердце после двух операций по пересадке кожи. Медики пытались спасти жизнь девушке и для этого снимали с нее обгоревшую кожу и делали пересадку временной кожи – свиной.

Во время операций у Анастасии сердце не выдерживало, но врачам удавалось его снова запустить. Ее состояние оценивали, как стабильно тяжелое, так как было обожжено 85 процентов кожи. Медики изначально не делали оптимистических прогнозов, но делали все, чтобы спасти девушке жизнь.

Мама девушки рассказала, что на операцию семья потратила более 25 тысяч гривен, а ежедневное пребывание Насти в больнице обходилось в 6-7 тысяч гривен. 

Напомним, ранее мы сообщали, что в Запорожье молодой человек из чувства ревности, вылил на свою девушку зажигательную смесь и поджег ее. Она получила не менее 90 процентов ожогов всего тела.

Также мы сообщали, что на суде молодой человек объяснил, что поджег свою невесту, так как хотел "укрепить отношения". Свою вину он так и не признал. Друзья пары рассказали, что Виталий сильно ревновал Настю, но тем не менее они собирались пожениться.

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