Дива не сталося: дівчина, яку підпалив наречений в Запоріжжі, померла в лікарні

Дівчина із Запоріжжя, яку підпалив наречений, померла (Колаж РБК-Україна)

У Анастасії Ковальової двічі була зупинка серця

Анастасія Ковальова, молода мешканка Запоріжжя, яку облив бензином і підпалив її бойфренд, померла у лікарні в середу, 10 липня. Про це повідомив Андрій Лукін, волонтер, який допомагав батькам збирати кошти на порятунок дівчини.

За словами лікарів, у Анастасії Ковальової зупинилося серце після двох операцій з пересадки шкіри. Медики намагалися врятувати життя дівчині і для цього знімали з неї обгорілу шкіру і робили пересадку тимчасової шкіри – свинячої.

Під час операцій у Анастасії серце не витримувало, але лікарям вдавалося запустити його знову. Її стан оцінювали, як стабільно важкий, так як було обпалено 85 відсотків шкіри. Медики від початку не робили оптимістичних прогнозів, але робили все, щоб врятувати дівчині життя.

Мама дівчини розповіла, що на операцію родина витратила понад 25 тисяч гривень, а щоденне перебування Насті в лікарні обходилося в 6-7 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Запоріжжі молодик з почуття ревнощів, вилив на свою дівчину запальну суміш і підпалив її. Вона отримала не менше 90 відсотків опіків всього тіла.

Також ми повідомляли, що на суді молодий чоловік пояснив, що підпалив свою наречену, так як хотів "зміцнити відносини". Свою провину він так і не визнав. Друзі пари розповіли, що Віталій сильно ревнував Настю, але тим не менш вони збиралися одружитися.