Собирались подавать заявление в загс: новые детали о нелюде, поджегшем свою невесту

Мужчина ревновал невесту все время (Коллаж РБК-Украина)

Подозреваемый ревновал свою девушку без всякого повода

28-летний мужчина Виталий Чайковский, который поджег свою невесту в Запорожье, очень ревновал свою девушку безо всякого повода. Об этом рассказала в интервью "Фактам" подруга той самой Анастасии Ковалевой, которая сейчас находится в тяжелейшем состоянии.

У девушки 90% ожогов тела. За ее жизнь борятся медики ожогового центра Запорожской больницы №5. Травмы очень серьезные, она в реанимации.

Фото: Настя и Виталий (соцсети)

Виталий ревновал Настю до безумия, постоянно устраивал ей допросы.

"Виталик действительно был очень ревнив. Постоянно ревновал Настю, причем без всякого повода. Его волновало каждое сообщение, которое приходило ей на телефон. Я сама это видела — как только он слышал звук сообщения, сразу начинал расспрашивать: "Кто тебе пишет? Что именно написали?" Или, например, идем по улице, и с Настей поздоровался бывший одноклассник. Это тоже становилось поводом для целого допроса: "Кто он? Почему здоровается? Ты с ним общаешься", - вспоминает подруга Насти.

Пара до трагического события планировала пожениться. Несмотря на то, что начали писать в соцсетях о якобы том, что Настя собиралась бросить Виталия, это неправда, утверждает подруга пострадавшей девушки.

"Мы с ней виделись 30 июня — за два дня до случившегося. Настя рассказала, что они опять собираются подавать заявление в загс. В последнее время они жили в Новомосковске Днепропетровской области. В двадцатых числах июня Настя приехала к себе в Запорожье, чтобы оформить какие-то документы. Виталик должен был ждать ее в Новомосковске, но не выдержал и через пару дней сам примчался в Запорожье. Когда Настя не ответила на его звонок, он, как она сказала, психанул и тут же приехал. В воскресенье, когда мы встретились, Настя шла в аптеку и в магазин. Сказала, что Виталик с кем-то подрался, поранил руку, и теперь она хочет купить ему лекарств и "каких-нибудь вкусняшек". Она была в хорошем настроении. Тогда же рассказала мне о загсе, об их планах… Я хорошо знаю Настю и думаю, что заметила бы, если бы что-то было не так. В тот день точно все было нормально", - поделилась подруга.

Виталия задержали на месте преступления 4 июля, суд его арестовал на 60 суток. На суде он сообщил, что в тот день поссорился с Настей, выпил алкоголь и решил ее напугать, облив бензином.

"Я не хотел поджигать никого. Я хотел напугать, тем самым… скрепить отношения эти. Она рядом стояла со мной. Я достал сигарету и прикуривал. Мы вспыхнули вдвоем. Я снял футболку, помогал гасить ее…" — сказал на допросе Виталий.

Напомним, что сейчас идет сбор средств на лечение Насти. Всем тем, кто хочет помочь, сообщаем номер банковской карточки мамы Анастасии Ковалевой 5167 9855 0026 6457.

Фото: Виталий Чайковский (nstagram.com/its_zp)

Виталий арестован на 60 дней. Ему грозит 15 лет тюрьмы за покушение на умышленное убийство.

Как ранее мы сообщали, мужчина облил бензином и поджег свою невесту прямо на улице. 28-летний житель поселка Бобурки под Запорожьем объяснял в суде, что хотел так "укрепить отношения", и свою вину не признает.