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Была остановка сердца: появились новости о состоянии девушки, которую поджег жених

STYLERЖизнь    10.07.2019 - 17:53
Была остановка сердца: появились новости о состоянии девушки, которую поджег жених
Мужчина поджег девушку под Запорожьем (коллаж: РБК-Украина)

Анастасия Ковалева находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии

Анастасия Ковалева, которую 2 июля поджег ее жених Виталий Чайковский в поселке Бабурка Запорожской области, пережила остановку сердца во время очередной операции. Об этом рассказала мама 22-летней девушки, Кристина, пишет издание "Регионньюз".

Во время операции медики в очередной раз почистили кожу девушки и наложили временную свиную кожу. Это необходимо для того, чтобы избежать интоксикации организма.

Именно во время этой процедуры у Насти остановилось сердце, однако врачам удалось запустить его снова. После операции девушку перевели в отдельный бокс, куда не пускают даже родственников.

Была остановка сердца: появились новости о состоянии девушки, которую поджег жених

Анастасия Ковалева (фото: instagram.com/nastya_ukrain_zp)

Пострадавшая до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии - у нее 90% ожогов тела. За ее жизнь борются медики ожогового центра Запорожской больницы №5. Травмы настолько серьезные, что врачи не могут делать никаких прогнозов.

Мама девушки рассказала, что на операцию семья потратила более 25 тысяч гривен, а ежедневное пребывание Насти в больнице обходится в 6-7 тысяч гривен. Она искренне благодарит всех, кто помогает ее ребенку.

Была остановка сердца: появились новости о состоянии девушки, которую поджег жених

Виталий Чайковский (фото: instagram.com/its_zp)

Перечислить средства на лечение Насти Ковалевой можно на карту ПриватБанка: 5167 9855 0026 6457 (Кристина Владимировна Ковалева). Также просят сдавать кровь для Насти в 5-й городской больнице в отделении трансфузиологии. Она нуждается ежедневно.

К слову, 28-летний Виталий Чайковский своей вины не признает. "Жених" говорит, что просто хотел "укрепить отношения", напугав девушку. Мол, облил бензином, а затем решил закурить. Злоумышленнику 4 июля избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.

Напомним, Виталий ужасно ревновал девушку, устраивал ей допросы и изолировал от подруг. Зато засыпал доргими подарками, а девушка в соцсетях постоянно писала, как она счастлива и как любит своего парня.

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