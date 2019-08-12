Что, жируха, не влазишь? Украинская певица рассказала о травле в школе

Аlyona Аlyona - украинская рэп-исполнительница откровенно рассказала, как над ней издевались в младшей школе. По словам артистки, ей пришлось пережить много издевательств по поводу ее фигуры. Рэперша говорит, что некоторые моменты из памяти стереть очень тяжело. Об этом она написала в Instagram.

"В нашей жизни есть моменты, которые никогда не забываются и остаются в памяти. В мои годы начальной школы к нам из крупных городов приезжали фотографы с костюмами для переодевания в различных персонажей - графинь, принцесс, снежных королев и тому подобное", - поделилась певица.

Артистка рассказала, что ее называли "жирухой" и постоянно над ней издевались.

"Это происходило 1-2 раза в год. В актовом зале собирался поток детей - а, б, в классы одного года и по очереди фотографировались. Так вот. Эти костюмы никогда на меня не налезали. Оставить меняв классе не могли, поэтому я сидела в зале и ждала, пока всех сфотографируют. И все это время с меня все смеялись и говорили кучу обидных слов, типа "что, жируха, не налезает?", "Ты только не меряй, потому что костюм треснет и нам не в чем будет фоткаться", "Алена, а что, костюм мачехи для тебя не привезли? " и тд", - вспоминает рэперша.

Фото: Алена в детстве (instagram.com/alyona.alyona.official)

Также исполнительница поделилась с фанатами фотографиями из ее детства и юности.

Фото: Алена рассказала о буллинге в школе (instagram.com/alyona.alyona.official)

Артистка призвала людей не стесняться самих себя и стремиться к своей цели.

"Такие моменты не выкинешь из памяти. но, я та, кто я есть. Теперь я смело могу делиться такими историями и открыто говорить об этом. Не надо бояться, не надо стесняться. Надо оставаться самим собой и двигаться к своей цели", - подитожила она.

Как мы ранее писали, популярная украинская рэп-исполнительница Аlyona Аlyona в последнее время не часто радовала поклонников новыми фото в сети, однако ее крайний снимок вызвал бурные обсуждения.

Кстати, в киевской школе ученика, который издевался над другим, наказали за буллинг. Ему назначили наказание в виде года условно, а родителям придется выплатить штраф пострадавшему ребенку в размере 100 тысяч гривен.