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Ты что, ох***ла? Лазарев обматерил Лободу прямо на концерте (фото)

STYLERПерсоны    10.06.2019 - 15:41
Ты что, ох***ла? Лазарев обматерил Лободу прямо на концерте (фото)
Лобода и Лазарев поскандалили (коллаж РБК-Украина)

Лобода и Лазарев поскандалили за кулисами российской премии МУЗ-ТВ

Светлана Лобода и Сергей Лазарев устроили разборки прямо во время награждения премии МУЗ-ТВ в России. Инцидент произошел уже за кулисами, куда украинская певица зашла со статуэткой за "лучшую певицу года".

Как сообщает Super.ru, предполагаемый возлюбленный другой украинской артистки - Ани Лорак - нелицеприятно высказался в адрес Лободы на глазах у звездных коллег.

 

Сергей Лазарев на премии МУЗ-ТВ в России (фото: instagram.com/muztv)

Артисты, ставшие свидетелями инцидента, говорят, что до них донеслась лишь финальная часть фразы, брошенной Лазаревым Лободе. 

"Ты что, ох***ла?! Типа самая крутая?", - якобы сказал Сергей Светлане. 

Причиной звездного конфликта, говорят очевидцы, могло стать то, что Лобода в финале церемонии МУЗ-ТВ исполнила шесть песен, в то время как Лазарев не смог выступить со своим номером, с которым он представлял Россию на Евровидении 2019, из-за технических проблем.

 

Светлана Лобода на премии МУЗ-ТВ в России получила награду как "Лучшая певица года" (фото: instagram.com/muztv)

Также Super.ru выяснил, что на следующий день после церемонии, Лазарева не оказалось у подписчиках Лободы. Отписался ли он сам, или же украинка его заблокировала - неизвестно.

Ты что, ох***ла? Лазарев обматерил Лободу прямо на концерте (фото)

Скриншот

Напомним, что украинская певица MARUV превзошла себя и ожидания поклонников во время своего недавнего выступления на МУЗ-ТВ в России.

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