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Ти що, ох***ла? Лазарєв обматюкав Лободу прямо на концерті (фото)

STYLERПерсони    10.06.2019 - 15:41
Ти що, ох***ла? Лазарєв обматюкав Лободу прямо на концерті (фото)
Лобода і Лазарєв поскандалили (колаж РБК-Україна)

Лобода і Лазарєв поскандалили за лаштунками російської премії МУЗ-ТВ

Світлана Лобода і Сергій Лазарєв влаштували розборки прямо під час нагородження премії МУЗ-ТВ в Росії. Інцидент стався вже за лаштунками, куди українська співачка зайшла зі статуеткою за "кращу співачку року".

Як повідомляє Super.ru, ймовірний коханий іншої української артистки - Ані Лорак - дуже грубо висловився  адресу Лободи на очах у зіркових колег.

 

Сергій Лазарєв на премії МУЗ-ТВ в Росії (фото: instagram.com/muztv)

Артисти, які стали свідками інциденту, кажуть, що до них долинула лише фінальна частина фрази, кинутої Лазарєвим Лободі.

"Ти що, ох***ла?! Типу найкрутіша?", - нібито сказав Сергій Світлані.

Причиною зіркового конфлікту, кажуть очевидці, могло стати те, що Лобода у фіналі церемонії МУЗ-ТВ виконала шість пісень, у той час як Лазарєв не зміг виступити зі своїм номером, з яким він представляв Росію на Євробаченні 2019, через технічні проблеми.

 

Світлана Лобода на премії МУЗ-ТВ в Росії отримала нагороду як "Краща співачка року" (фото: instagram.com/muztv)

Також Super.ru з'ясував, що на наступний день після церемонії, Лазарєва не виявилося у підписниках Лободи. Відписався він сам, або ж українка його заблокувала - невідомо.

Ти що, ох***ла? Лазарєв обматюкав Лободу прямо на концерті (фото)

Скріншот

Нагадаємо, що українська співачка MARUV перевершила себе і очікування шанувальників під час свого недавнього виступу на МУЗ-ТВ в Росії.

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