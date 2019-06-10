MARUV в маске с рогами показала свой откровенный "козий движ" (фото)

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV приятно шокировала поклонников очередным смелым образом

MARUV (Анна Корсун) буквально превзошла себя и ожидания поклонников во время своего недавнего выступления. Так, скандальная украинская исполнительница продемонстрировала фанам действительно экстремально яркий, неожиданный и вызывающий образ. Более того, такой же образ показал и танцевальный бэнд MARUV, в котором теперь есть два парня.

Отметим, что в России 7 июня прошла ежегодная музыкальная премия МУЗ-ТВ, на сцене которой также засветилась и MARUV. К слову, выступления Корсун в России во время войны на востоке Украины, стало одно из причиной конфликта, который возник вокруг Нацотбора на Евровидение 2019. Тогда MARUV отказалась представлять Украину на международном конкурсе.

Как бы там ни было, сейчас певица активно гастролирует в том числе и по России. А недавно на сцене МУЗ-ТВ показала провокационный образ… с рогами.

На своей instagram-страничке певица опубликовала несколько фото. На одном из них она позирует в окружении своей танцевальной команды. Все девушки, включая и саму Корсун, одеты в облегающие боди с синими вставками, декорированными анималистичным принтом. Колготки в сеточку, ботинки на огромных каблуках и платформе – это уже "классика". А вот маски с рогами – это что-то новое!

"Козий движ" на МУЗ-ТВ", - подписала фото Марув.

Скандальная MARUV со своей командой на МУЗ-ТВ в Москве (фото: instagram.com/maruvofficial)

Более того, пост сопровождает еще несколько фото певицы – но в уже другом образе. На Ане Корсун – прозрачное мини-платье в сеточку, боди латексные перчатки и ботфорты, а также парик из седых волос с косичками.

Провокационная MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Поклонники певицы поспешили прокомментировать ее новые фото:

"Костюмы красивые. А то, как испортили тебе звукачи и операторы - это отдельно искусство, под названием Муз-ТВ"

"Аня, вы были самой сочной на этой скучной премии"

"Какие крутые фото! Вау"

"И почему "козочки"? Скорее всего Maruv-Дейенерис со своими драконами"

"Просто богиня"

"Юбка – огонь"

"Выступление было потрясным! Вы - большие молодцы!"

"Ооооо, вам идут длинные волосы"

"Было идеальное выступление! Правда оператор и звукорежиссер хер*вые"

Скриншот комментариев: instagram.com/maruvofficial

Скриншот поста: instagram.com/maruvofficial

Напомним, ранее MARUV в "леопардовом" купальнике похвасталась аппетитными формами.

А до этого певица пленила "ногами-небоскребами". Корсун показала несколько фото с выступления в Николаеве и Кривом Роге. Как обычно, MARUV сменила несколько образов - один смелее другого.