"Что вы хотите?" На київському базарі вмикають російські пісні та цинічно кепкують з людей
В Голосіївському районі Києва Bon Bazar цинічно ігнорує заборону вживання російськомовного контенту в столиці. Так, в одному з павільйонів гучно вмикають російські пісні, а на прохання вимкнути - кепкують з людей.
Про інцидент повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Любові Бойко в спільноті "Сусіди Голосіїв" у Facebook.
Деталі скандалу на Bon Bazar
Жителька Києва Любов Бойко була шокована тим, що у м'ясному павільйоні базару на Либідській на другий рік війни з РФ лунають російські пісні.
Жінка зробила зауваження, але у відповідь отримала нахабне кепкування та образи. Ба більше, адміністратор павільйону з презирством глянув у вічі українці.
"Слів не вистачило, просто йшла і плакала. Звертаюсь до керуючого "Бон базар", що на метро Либідська. Як вам там живеться? Для вас війна скінчилася, чи у вас її і не було? Сьогодні звернулась до адміністрації з проханням виключити російські пісні, які включили дуже гучно в м'ясному відділі, на що чолов'яга, дивлячись зверхньо і так зневажливо з сарказмом відповів: "Что ви хотітє? Щас пойду і уб'ю их". На моє зауваження він ще три рази сказав що вб'є їх, з презирством дивлячись мені в очі", - розповіла киянка.
За словами жінки, робітниць павільйону теж абсолютно не бентежила музика ворога у розпал війни.
В мясному павільйоні базару в Києві лунає російська музика (фото: Любов Бойко)
Заборона російської музики в Києві
Нагадаємо, що 14 липня 2023 року Київська міська рада заборонила публічне використання російськомовного контенту в столиці.
В коментарях люди порадили жінці викликати поліцію або написати скаргу про порушення Закону Уповноваженому з захисту української мови.
- Ви все правильно робите! Потрібно про це говорити. Щоб інші люди, почувши десь таку "музику" не вагаючись скаржились! Щоб це явище перестало бути нормою, а стало навпаки - позориськом і показником недолугості цієї людини.
- Викликайте поліцію. Хоч і штраф смішний, але хоч дійсно приїжджають на такі виклики і складають протокол.
- В минулому році я почула руську попсу на Даринку. написала скаргу їм на сайті.відповіли , що цього не може бути, але вони ще раз перевірять свій плейлист.
- Вашу письмову скаргу про порушення Закону Ви можете подати або надіслати поштою за адресою: 01001, м. Київ, провулок Музейний 12, Уповноваженому із захисту державної мови або надіслати за допомогою електронної форми, поданої нижче.
Читайте також, чи залежить патріотизм від мови спілкування, на думку українців.
Раніше ми розповідали про те, як українці ставляться до чоловіків, які закордоном.