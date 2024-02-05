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"Что вы хотите?" На киевском базаре включают российские песни и цинично насмехаются над людьми

Киев, Понедельник 05 февраля 2024 10:11
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"Что вы хотите?" На киевском базаре включают российские песни и цинично насмехаются над людьми В Киеве Бон Базар попал в языковой скандал(фото: facebook.com/bonbazarkiev)
Автор: Людмила Жукова

В Голосеевском районе Киева Bon Bazar цинично игнорирует запрет на употребление русскоязычного контента в столице. Так, в одном из павильонов громко включают русские песни, а по просьбе выключить - насмехаются над людьми.

Об инциденте сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Любви Бойко в сообществе "Соседи Голосеев" в Facebook.

Детали скандала на Bon Bazar

Жительница Киева Любовь Бойко была шокирована тем, что в мясном павильоне рынка на Лыбидской на второй год войны с РФ раздаются российские песни.

Женщина сделала замечание, но в ответ получила наглую насмешку и обиды. Более того, администратор павильона с презрением взглянул в глаза украинки.

"Слов не хватило, просто шла и плакала. Обращаюсь к управляющему "Бон базар" на метро Лыбидская. Как вам там живется? Для вас война кончилась, или у вас ее и не было? Сегодня обратилась в администрацию с просьбой выключить российские песни, которые включили очень громко в мясном отделе, на что мужчина, глядя свысока и так пренебрежительно с сарказмом ответил: "Что вы хотите?" Щас пойду и убью их". На мое замечание он еще три раза сказал, что убьет их, с презрением глядя мне в глаза", - рассказала киевлянка.

По словам женщины, работниц павильона тоже совершенно не смущала музыка врага в разгар войны.

&quot;Что вы хотите?&quot; На киевском базаре включают российские песни и цинично насмехаются над людьмиВ мясном павильоне базара в Киеве раздается российская музыка (фото: Любовь Бойко)

Запрет российской музыки в Киеве

Напомним, что 14 июля 2023 Киевский городской совет запретил публичное использование русскоязычного контента в столице.

В комментариях люди посоветовали женщине вызвать полицию или написать жалобу о нарушении Закона Уполномоченному по защите украинского языка.

  • Ви все правильно робите! Потрібно про це говорити. Щоб інші люди, почувши десь таку "музику" не вагаючись скаржились! Щоб це явище перестало бути нормою, а стало навпаки - позориськом і показником недолугості цієї людини.
  • Викликайте поліцію. Хоч і штраф смішний, але хоч дійсно приїжджають на такі виклики і складають протокол.
  • В минулому році я почула руську попсу на Даринку. написала скаргу їм на сайті.відповіли , що цього не може бути, але вони ще раз перевірять свій плейлист.
  • Вашу письмову скаргу про порушення Закону Ви можете подати або надіслати поштою за адресою: 01001, м. Київ, провулок Музейний 12, Уповноваженому із захисту державної мови або надіслати за допомогою електронної форми, поданої нижче.

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