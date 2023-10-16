У Chrome з'явилася нова зручна функція для користувачів ноутбуків (відео)

На даний момент ця функція знаходиться на стадії тестування у стабільній версії Chrome і доступна лише деяким вибраним користувачам. Її головна мета - допомогти виявляти веб-сторінки, які зловживають ресурсами комп'ютера, і таким чином забезпечити більш ефективне керування завантаженням.

Нова функція Chrome показує, скільки оперативної пам'яті "з'їдає" кожна вкладка (gif: WindowsLatest)

Важливо, що нововведення не надає будь-яких активних дій, лише відображає інформацію як числа. Для більш детального керування процесами, користувачі завжди можуть скористатися вбудованим диспетчером завдань, який доступний за допомогою клавіш Shift + Esc або через розділ "Додаткові інструменти" в налаштуваннях браузера.

Якщо ви не бачите цю функцію у стабільній версії Chrome, ви можете активувати її вручну. Для цього скопіюйте в адресний рядок наступне: Chrome://flags, натисніть клавішу Enter та увімкніть опцію "Show memory usage in hovercards". Після цього потрібно перезапустити браузер.