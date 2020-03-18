Чрезвычайное положение в Украине: что это значит и к чему стоит готовиться

Карантин в Украине введен из-за угрозы распространения коронавируса и президент Украины не исключает введение чрезвычайного положения из-за количества зараженных, которое по состоянию на вечер 17 марта, увеличилось до 14 человек.

Ввести чрезвычайное положение могут в любой момент и для этого нужно собраться депутатам на внеочередное заседание парламента и принять такое решение.

Что такое режим чрезвычайного положения

Это особый правовой режим, который предусмотрен в Конституции Украины. Это режим направлен на обеспечение безопасности граждан в случае стихийных бедствий, аварий, катастроф, эпидемий и эпизотий. В законе указано, что режим ЧП вводится для скорейшей нормализации обстановки.

Принять решение о введение ЧП может как президент, так и депутаты. Однако в действие он вводится после голосования в Верховной раде. В документе должны быть указаны обстоятельства, которые стали причиной для введения ЧП, основания необходимости введения ЧП, перечень конституционных норм, действие которых прекращается на период ЧП, перечень и пределы чрезвычайных мер, перечень временных ограничений прав и свобод граждан, государственные органы, которые осуществляют меры ЧП, пределы их полномочий, границы территории, на которой вводится ЧП, время ЧП и его продолжительность.

Перед введением ЧП президент страны или глава Кабмина должны с помощью средств массовой информации уведомить граждан о введение режима ЧП.

Если режим ЧП инициирован президентом, то после уведомления через СМИ депутаты должны собраться в 24 часа и рассмотреть документ.

На какой срок могут ввести режим чрезвычайного положения

По закону, режим ЧП могут ввести на территории Украины на срок не более 30 суток, в отдельных местностях – не более 60 суток. Однако через 30 дней срок введения можно продолжить. Верховная Рада не может прекратить свои полномочия в это период и продлевает срок своей сессии. Также продолжают работу суды, органы прокуратуры. Время действия режима ЧП можно приостановить.

Кроме того, чиновники в областях могут получить чрезвычайные полномочия и подчиняться напрямую президенту. Могут быть созданы чрезвычайные органы на местах.

Режим ЧП для жителей страны

Особый режим въезда и выезд, ограничение свободы передвижения

Ограничение движения транспортных средств и их досмотр

Усиление охраны общественного порядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения

Запрет на проведение собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия

Запрет на забастовки

Также могут ввести в действие и дополнительные меры:

Введение комендантского часа

Приостановление после предупреждения деятельности политических партий и объединений граждан, если их деятельность направлена на дестабилизацию ситуации.

Проверка документов у граждан, в необходимых случаях – личный досмотр, досмотр вещей, автомобилей, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан.

Ограничение продажи оружия, ядовитых и сильнодействующий химических средств, спиртных напитков.

Изъятие у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия, у предприятий – учебной военной техники, взрывчатых, радиоактивных веществ.

Ограничение работы СМИ и доступа граждан к информации.

Запрет на изготовление информационных материалов, которые направлены на дестабилизацию ситуации.

Высылка нарушителей общественного порядка с места пребывания по месту проживания, за личный счет.

Особые правила пользования связью.

Самые жесткие правила при ЧП

Временное выселение людей из мест, которые признаны опасными для проживания, но с обязательным предоставлением временного жилья.

Временное запрещение строительства новых, расширение действующих предприятий и других объектов.

Установление карантина и проведение обязательных санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Введение особого порядка распределения продуктов и предметов первой необходимости.

Мобилизация ресурсов госпредприятий, изменение режима их работы, переориентация на производство необходимой продукции.

Отстранение от работы на период ЧП руководителей госпредприятий, от деятельности которых зависит нормализация обстановки.

В исключительных ситуациях возможно привлечение трудоспособного населения и их транспортных средств.

Что может делать полиция в режиме ЧП

может проникнуть в жилище или другое владение лица без мотивированного решения суда в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и ценного имущества при чрезвычайных ситуациях

может ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автомобильных дорог во время чрезвычайных ситуаций, если это необходимо для обеспечения общественной безопасности и порядка, охраны жизни и здоровья людей

может требовать от лица (лиц) оставить определенное место на определенный срок или запретить, или ограничить лицам доступ к определенной территории или объектов, если это необходимо для обеспечения общественной безопасности и порядка, охраны жизни и здоровья людей

Наказание за нарушение режима ЧП

Нарушения режима ЧП – это административное взыскание в размере 14 169 гривен или арест на 15 суток. За злостное нарушение – штраф 33 тысячи гривен или арест до 30 суток. Должностные лица – штраф 47 230 гривен или арест на 30 суток.

Граждане, совершившие административное правонарушение могут быть задержаны до рассмотрения дела в суде.

Напомним, ранее мы писали о том, как может измениться жизнь людей из-за карантина в Украине.