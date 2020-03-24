Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение: где введено и чем отличается

Коронавирус продолжает распространяться по стране и уже несколько областей объявили о введении чрезвычайной ситуации. Власти страны не исключают введение режима чрезвычайного положения. Чем такой режим отличается от ЧС и какие это может иметь последствия для украинцев – в материале Styler.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Украине уже в 10 областях:

Киевская область

Черновицкая область

Днепропетровская область

Харьковская область

Житомирская область

Тернопольская область

Ивано-Франковская область

Донецкая область

Черкасская область

Харьковская область

Львовская область

город Киев

Стоит отметить, что на подъездах к столице уже дежурит бронированная техника, а это значит, что Киев могут закрыть на въезд-выезд в любой момент. На данный момент посты носят профилактический характер. Там круглосуточно дежурят полицейские и Нацгвардия. Главная цель – контроль карантинных мер для граждан, которые едут в столицу и проведение температурного скрининга. Если будет зафиксирована повышенная температура, то въезд-выезд ограничивается, а пациента отправят в медицинское учреждение.

Режим чрезвычайной ситуации вводится сроком на 30 дней. Из ограничений – соблюдение карантинного режима, мобилизация ресурсов, остановка городского транспорта, закрытие торговых и развлекательных центров, запрет на митинги, работа ГСЧС по дезинфекции. Не работают общеобразовательные учреждения, местных жителей просят оставаться дома и работать дистанционно.

Магазины с продуктами питания, аптеки, банки, отделения почты, АЗС, ритуальные услуги – работают, но в режиме ЧС им могут изменить режим работы.

Режим ЧС - это режим максимальной готовности области к опасности и координация действий всех подразделений. Такой режим может вводить каждая область отдельно, на любой срок.

Режим ЧП – это особый режим, который регулируется Конституцией Украины и Законом о правовом режиме ЧП. Вводится на срок от 30 дней. Для введения такого режима нужно собрать СНБО, подписать документ о режиме у президента и проголосовать его в Верховной Раде. В документе должно быть указано: причины, сроки, меры, права и свободы, специальные органы власти, военное командование, местное самоуправление.

Запретов при режиме ЧП намного больше:

Ограничение движения транспортных средств и их досмотр.

Усиление охраны общественного порядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.

Запрет на проведение массовых забастовок и мероприятий.

Принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц.

Введение комендантского часа.

Также возможны дополнительные меры при ЧП:

Повинность для юридических лиц – размещение эвакуированных или аварийно-спасательных служб, военных, которые занимаются локализацией ситуации.

Запрет на строительство новых или расширение действующих предприятий, которые не связаны с ликвидацией ситуации.

Введение особого порядка распределения продуктов питания и предметов первой необходимости.

Мобилизация и использования ресурсов предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности.

Изменение режима предприятий, учреждений, организаций.

Переориентация заводов и производств на производство необходимой продукции.

Напомним, ранее мы писали о том, что изменится для жителей Киева при введении режима чрезвычайной ситуации.