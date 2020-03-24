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Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение: где введено и чем отличается

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Чем отличается режим чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения - в материале Styler

Коронавирус продолжает распространяться по стране и уже несколько областей объявили о введении чрезвычайной ситуации. Власти страны не исключают введение режима чрезвычайного положения. Чем такой режим отличается от ЧС и какие это может иметь последствия для украинцев – в материале Styler.

Режим чрезвычайной ситуации введен в Украине уже в 10 областях:

  • Киевская область
  • Черновицкая область
  • Днепропетровская область
  • Харьковская область
  • Житомирская область
  • Тернопольская область
  • Ивано-Франковская область
  • Донецкая область
  • Черкасская область
  • Харьковская область
  • Львовская область
  • город Киев

Стоит отметить, что на подъездах к столице уже дежурит бронированная техника, а это значит, что Киев могут закрыть на въезд-выезд в любой момент. На данный момент посты носят профилактический характер. Там круглосуточно дежурят полицейские и Нацгвардия. Главная цель – контроль карантинных мер для граждан, которые едут в столицу и проведение температурного скрининга. Если будет зафиксирована повышенная температура, то въезд-выезд ограничивается, а пациента отправят в медицинское учреждение.

Режим чрезвычайной ситуации вводится сроком на 30 дней. Из ограничений – соблюдение карантинного режима, мобилизация ресурсов, остановка городского транспорта, закрытие торговых и развлекательных центров, запрет на митинги, работа ГСЧС по дезинфекции. Не работают общеобразовательные учреждения, местных жителей просят оставаться дома и работать дистанционно.

Магазины с продуктами питания, аптеки, банки, отделения почты, АЗС, ритуальные услуги – работают, но в режиме ЧС им могут изменить режим работы.

Режим ЧС - это режим максимальной готовности области к опасности и координация действий всех подразделений. Такой режим может вводить каждая область отдельно, на любой срок.

Режим ЧП – это особый режим, который регулируется Конституцией Украины и Законом о правовом режиме ЧП. Вводится на срок от 30 дней. Для введения такого режима нужно собрать СНБО, подписать документ о режиме у президента и проголосовать его в Верховной Раде. В документе должно быть указано: причины, сроки, меры, права и свободы, специальные органы власти, военное командование, местное самоуправление.

Запретов при режиме ЧП намного больше:

  • Ограничение движения транспортных средств и их досмотр.
  • Усиление охраны общественного порядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.
  • Запрет на проведение массовых забастовок и мероприятий.
  • Принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц.
  • Введение комендантского часа.

Также возможны дополнительные меры при ЧП:

  • Повинность для юридических лиц – размещение эвакуированных или аварийно-спасательных служб, военных, которые занимаются локализацией ситуации.
  • Запрет на строительство новых или расширение действующих предприятий, которые не связаны с ликвидацией ситуации.
  • Введение особого порядка распределения продуктов питания и предметов первой необходимости.
  • Мобилизация и использования ресурсов предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности.
  • Изменение режима предприятий, учреждений, организаций.
  • Переориентация заводов и производств на производство необходимой продукции.

Напомним, ранее мы писали о том, что изменится для жителей Киева при введении режима чрезвычайной ситуации.

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