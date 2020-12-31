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НП в центрі Києва: у мітингувальників спалахнув газовий балон (відео)

Київ, Четвер 31 грудня 2020 18:27
НП в центрі Києва: у мітингувальників спалахнув газовий балон (відео)
У Києві під будівлею КМДА загорівся газовий балон (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві на Хрещатику загорівся газовий балон у мітингувальників під стінами КМДА. НП в центрі столиці, яка загрожувала призвести до вибуху, сталася серед білого дня в четвер, 31 грудня.

Відео з місця інциденту опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

На кадрах видно, як біля наметів палає балон з газом. В цей час на вулиці повз спокійно йдуть перехожі.

Загасити вогонь вдалося не відразу. Спочатку молодий чоловік кинувся до палаючого газового балона з ковдрою, яку дістав з одного з наметів, встановленого протестувальниками ФОПівцями. Але нічого не допомогло - матерія, накривши вогонь, не перекрила доступ повітрю й сама загорілася.

Після цього пробували залити полум'я водою з великого резервуара - але і тут "пожежного-ентузіаста" спіткала невдача, а полум'я тільки стало розростатися.

Нарешті принесли вогнегасник, що і допомогло розв'язувати проблему з вогнем і не допустити вибуху.

"Салют ледь не почався завчасно. У самому центрі міста, поблизу із КМДА, у мітингувальників почав палати газовий балон. Техніка безпеки просто безперечна", - йдеться у публікації.

Переглянути відео можна за цим посиланням.

В мережі така ситуація в центі Києва на багатолюдному Хрещатику викликала гнівну реакцію й обурення.

  • Газ водою гасити... Пацан до успіху йшов!
  • Чекаємо на реакцію Адміністрації міста
  • Бензином потрібно було гасити або спиртом...
  • А що це за намети?

Раніше повідомлялося, що цієї ночі у Києві горіла багатоповерхівка, і в результаті події постраждав чоловік.

Нагадаємо, що нещодавно під Полтавою загорівся вагон поїзда, який знаходився на ремонті - тоді загинули дві людини.

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