ЧП с российским самолетом в Турции: все детали и фото

С самолетом российской компании Nordwind Airlines произошло ЧП при приземлении в курортной Анталье в Турции. Airbus A321 совершил жесткую посадку, получив при этом повреждения. Об этом сообщают российские СМИ.

Известно, что лайнер совершал перелет из аэропорта Шереметьево в Москве. При приземлении сломались крепления передней стойки шасси и она частично вошла в салон. Ударом шасси во время приземления в аэропорту повредило фюзеляж.

Российский самолет жестко приземлился в Турции (фото: Telegram/Life Shot)

К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. Самолет был пустой, на борту находился лишь экипаж.

Также известно, что приближаясь к аэропорту в Анталье, пилоты Airbus A321 запросили экстренную посадку из-за задымления.

Представители авиакомпании прокомментировали случившиеся, назвав причиной ЧП с самолетом "сдвиг ветра".

Российский самолет жестко приземлился в Турции (фото: Telegram/Life Shot)